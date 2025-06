Internacionales

Canciller iraní dijo que no cesarán las actividades nucleares “bajo ninguna circunstancia”

El lanzamiento de misiles entre Irán e Israel no cesa y este sábado se cumplen nueve días de una guerra que, a pesar de que Irán ha mostrado apertura a negociar, no disminuye de intensidad, mientras que el tono de Teherán y sus aliados ahora se eleva contra Estados Unidos para intentar que no entren en el conflicto.

El gobierno iraní actualizó hoy, casi una semana después del último reporte, las cifras de muertos, elevándose a 430, la gran mayoría civiles, y entre los que hay 54 mujeres y niños y 5 miembros del personal médico.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araghchi, sigue haciendo esfuerzos diplomáticos para mostrar a su país abierto a la negociación, pero sin bajar el tono amenazante contra Israel y sobre todo contra la posibilidad de que Estados Unidos se una a la guerra.

Ayer, los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido y Alemania y la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE) en Ginebra aseguraron que Irán había abierto una vía diplomática en relación a su programa nuclear, pero condicionándolo a que Israel cese los ataques contra su territorio.

Como continuación de la reunión, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, llamó hoy a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y como resultado, según el Elíseo, Irán ha acordado que las conversaciones con los países europeos se “aceleren” para buscar una salida negociada a la guerra con Israel.

Aunque Irán, que sigue dispuesto a dialogar, ha dicho que no aceptará reducir las actividades nucleares a cero “bajo ninguna circunstancia”.

Y hoy Araghchi se ha desplazado a Estambul donde se ha reunido con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien le ha prometido al ministro iraní hacer todo lo posible para apoyar nuevas negociaciones entre Teherán y Washington y poner fin a la guerra.

Ankara, dijo Erdogan, está dispuesta a hacer todo lo posible para facilitar este proceso y dar cuanto antes pasos para abrir la vía a reuniones entre Irán y Estados Unidos, ya sea a nivel técnico o entre sus líderes, algo que Turquía “apoyará siempre”.

Desde la ciudad turca, el jefe de la diplomacia iraní advirtió que una entrada de Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán sería “desafortunada y muy peligrosa para todos”.

“Desgraciadamente, hemos oído que Estados Unidos podría sumarse a esta agresión (contra Irán), y esto sería muy desafortunado y creo que muy, muy peligroso para todos”, dijo Araqchi a la prensa.