Canciller alemán y primer ministro español, atrapados en un edificio por manifestantes

El canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro español Pedro Sánchez quedaron atrapados en un edificio en Málaga por una multitud de manifestantes antiseparatistas, impulsados por el movimiento Revuelta.

El personal de seguridad de Scholz está intentando buscar una manera de sacarlo del edificio, según consignó este viernes el portal Visegrád 24.

Chancellor Olaf Scholz & Spanish PM Pedro Sanchez have been trapped in a building in Malaga by a large crowd of anti-separatist protesters spearheaded by @revuelta_es



The German Chancellor's security detail is trying to figure out a way to get him out of the building