Cancelación de vuelos de Eastern Airlines desde Miami dejó varados a unos 140 uruguayos

Decenas de uruguayos están varados desde el pasado domingo 22 de agosto en Miami a raíz de la cancelación de un vuelo de la compañía estadounidense Eastern Airlines, que conecta el aeropuerto principal de la Florida con Montevideo, según informó este martes Subrayado y confirmó Montevideo Portal. Alrededor de 140 son los pasajeros afectados.

Carlos Pera, representante de la empresa en Uruguay, dijo a Montevideo Portal que la cancelación del vuelo del 22 se dio por un “problema de tripulación” al no presentarse un integrante del equipo de vuelo. “Estaba el avión, los pilotos, las azafatas, las valijas cargadas, todo pronto, pero un tripulante no se presentó al vuelo, entonces la autoridad aeronáutica no permitió la salida del vuelo y ahí mismo tuvo que cancelarlo”, dijo.

Pera explicó que el problema surge a raíz de las evacuaciones de ciudadanos afganos desde el aeropuerto de Kabul, capital de Afganistán, al convocar el gobierno de Estados Unidos a aerolíneas de bandera norteamericana a realizar los vuelos de asistencia al procedimiento, dado que la fecha límite es el 31 de agosto, por lo que Eastern vio también afectada su operativa. “Eastern también entró, tuvo que entrar”, expresó.

“Ocurre que por eso están todas las tripulaciones con los horarios brutalmente justos, hay toda una reglamentación con los tripulantes que pueden un máximo de 12 horas de servicio, si el vuelo es nocturno, tienen que tener más tiempo de descanso”, informó Pera, argumentando que el caso el tripulante que no pudo asistir al vuelo Miami – Montevideo se debió a ese desajuste causado por la evacuación en Kabul. “No es que no tuviéramos ni avión, ni que el avión se hubiera roto, ni mucho menos, fue un problema de tripulación”, recalcó Pera.

El representante de la empresa manifestó que es posible que muchos pasajeros hayan decidido venirse en otras aerolíneas, mientras que otros están reprogramando vuelos. Si bien dijo que “en el momento” esto corre por cuenta de los pasajeros, “a futuro no” ya que la aerolínea autorizó la devolución del tramo no utilizado y se esta conversando “algún tipo de compensación” para los usuarios del servicio. “La idea es colaborar”, afirmó.

Tras la cancelación del vuelo del 22 de agosto este vuelo pasó para el 23 y el viaje Montevideo – Miami previsto que saliera el lunes de noche se pospuso para el 24, cancelándose el vuelo de este martes, según explicó Pera.

A su vez, dijo que la empresa había cancelado los vuelos previstos para el 26 y 27 de agosto, avisando “con mucho tiempo” desde principio de mes, a raíz de los movimientos aéreos vinculados con la situación afgana.

