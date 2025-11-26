Contenido creado por Tomás Gutiérrez
Camioneta se prendió fuego en las afueras del Palacio Legislativo; se investigan causas

Efectivos llegaron al lugar y constataron llamas en el compartimento del motor del vehículo, que fueron extinguidas rápidamente.

26.11.2025 18:50

Lectura: 1'

2025-11-26T18:50:00-03:00
Montevideo Portal

Una camioneta se prendió fuego este miércoles afuera del Palacio Legislativo, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron desde la Dirección Nacional de Bomberos a Montevideo Portal.

El hecho ocurrió cerca de las 18 horas, en la circunvalación de la sede parlamentaria, en las avenidas Las Leyes y Agraciada.

Efectivos llegaron al lugar y constataron fuego en el compartimento del motor del vehículo, el cual fue extinguido rápidamente.

Fiscalía investiga las causas del incendio.

Montevideo Portal

