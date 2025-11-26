Contenido creado por Tomás Gutiérrez
Un peligro
Camioneta se prendió fuego en las afueras del Palacio Legislativo; se investigan causas
Efectivos llegaron al lugar y constataron llamas en el compartimento del motor del vehículo, que fueron extinguidas rápidamente.
26.11.2025 18:50
Una camioneta se prendió fuego este miércoles afuera del Palacio Legislativo, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron desde la Dirección Nacional de Bomberos a Montevideo Portal.
El hecho ocurrió cerca de las 18 horas, en la circunvalación de la sede parlamentaria, en las avenidas Las Leyes y Agraciada.
Efectivos llegaron al lugar y constataron fuego en el compartimento del motor del vehículo, el cual fue extinguido rápidamente.
Fiscalía investiga las causas del incendio.
