Locales

Camioneta se prendió fuego en las afueras del Palacio Legislativo; se investigan causas

Montevideo Portal

Una camioneta se prendió fuego este miércoles afuera del Palacio Legislativo, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron desde la Dirección Nacional de Bomberos a Montevideo Portal.

El hecho ocurrió cerca de las 18 horas, en la circunvalación de la sede parlamentaria, en las avenidas Las Leyes y Agraciada.

Efectivos llegaron al lugar y constataron fuego en el compartimento del motor del vehículo, el cual fue extinguido rápidamente.

Fiscalía investiga las causas del incendio.

Montevideo Portal