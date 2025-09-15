Contenido creado por Julian Moreno
Locales

Mamita, posho

Camioneta se llevó puesta a una moto luego de cometer una falta en el tránsito: el video

Un usuario viralizó el momento en redes sociales, y generó críticas debido a que atravesó dos carriles para doblar a la derecha.

15.09.2025 17:10

Lectura: 1'

2025-09-15T17:10:00-03:00
Montevideo Portal

Un usuario de la red social TikTok publicó un video grabado desde su auto, en donde se observa a una camioneta cometer una clara falta en el tránsito.

En él, el conductor del vehículo atraviesa dos carriles de bulevar Artigas para intentar doblar hacia la derecha.

Sin embargo, al hacerlo, no se percató de la presencia de una moto que circulaba sobre el carril más a la derecha, embistiéndola.

El momento generó críticas dispares en redes. Algunos señalan que el motociclista no debería transitar por el carril solo bus, mientras que otros acotan que el movimiento que hizo el conductor de la camioneta está prohibido.

