Camiones que partieron con químicos desde Uruguay fueron detenidos en Argentina

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El pasado 13 de marzo, la Gendarmería Nacional de Argentina detuvo en Salta a dos camiones cuyo recorrido había empezado en la ciudad de Fray Bentos y su lugar de llegada era la ciudad de Cochabamba en Bolivia.

Según informó R2820 el personal identificó irregularidades en la documentación, y posteriormente hizo una revisión del contenido de los vehículos. Allí constataron que entre ambos camiones trasladaban 191 tambores denominados como “Acetato de Etilo”, un compuesto químico al que la ley del país vecino establece exigencias por ejemplo para su autorización y movilización. También se verificó que ninguna de las compañías, tanto la dueña de los químicos como la encargada de los traslados, no estaban correctamente registradas.

No obstante, el control debió llevarse a cabo en la ciudad fronteriza de Gualeguaychú y no en Salta como finalmente se hizo. Además, los choferes exhibieron documentación falsa. Por órdenes de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, ambos choferes fueron detenidos y los vehículos fueron incautados.

La situación llevó a que la Aduana de Gualeguaychú experimentara cambios preventivos, cuatro funcionarios fueron apartados de sus cargos mientras dure la investigación.