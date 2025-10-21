Camiones del puerto: transportistas demoran ingreso y Supra no los atenderá por asamblea

Locales

El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) se encuentra realizando una movilización en la mañana de este martes en una de las entradas del puerto de Montevideo y está cortando de forma intermitente el ingreso de camiones.

La medida se da por el despido de un trabajador, que es dirigente del gremio y trabajaba para una empresa que brinda sus servicios a Montes del Plata y UPM. El representante sindical Juan Dorado afirmó que van a mantener una reunión durante la mañana con jerarcas del gobierno.

“Nosotros estamos defendiendo las fuentes de trabajo. El compañero despedido es de Fray Bentos, es referente del sector forestal y trabaja, sobre todo, en la parte de salud y seguridad. Es un compañero que lleva adelante discusiones respecto a estas cuestiones y para nosotros es sumamente importante defenderlo”, dijo en diálogo con Arriba gente (Canal 10).

Dorado informó que el trabajador fue despedido por un siniestro de tránsito en el que la empresa le “atribuye responsabilidad” y lo cesa por “mala conducta”, mientras que el gremio entiende que el accidente se dio por “fallas mecánicas súper comprobadas”.

“Tenemos reunión con el ministro y, dependiendo del resultado de esa reunión, vamos a ver cómo seguimos, pero, de momento, es intermitente [el corte]. Necesitamos una propuesta de acercamiento; la semana pasada existió una, pero se retiró cuando la aceptamos”, agregó.

Esta situación se suma al conflicto en curso del Sindicato Único Portuario (Supra) con Katoen Natie, empresa que gestiona el 80% de la Terminal Cuenca del Plata en el puerto de Montevideo. Si bien las actividades se retomaron por unos días, esto se debió a la advertencia de que, si se mantenía el paro, se violaba el convenio colectivo vigente.

El gremio realizará una asamblea al mediodía de este martes para analizar la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo en la reunión tripartita realizada el lunes. Por este motivo, TCP informó que de esa hora en adelante no habrá atención de camiones.

