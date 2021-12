Camioneros levantaron el bloqueo en la entrada del puerto tras intervención de la Policía

Locales

Sobre las 13:00 horas de este miércoles la Policía intervino la manifestación que el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Suctra) llevaba a cabo en el acceso norte del Puerto de Montevideo impidiendo el ingreso de camiones, según informó Telemundo.

Según lo establecido en la Ley de Urgente Consideración, en primera instancia se produjo una mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que finalmente fracasó. Ante la negativa de los manifestantes de retirarse se llamó a la Policía, que buscó retirar a los sindicalistas, que se hallaban sentados y acostados en la vía de entrada, bloqueando el acceso al puerto.

Los efectivos intervinieron, buscando liberar la vía de acceso y que los manifestantes se levantaran, llegando a levantar en alzas a varios dado que rechazaban moverse. La detención provocó forcejeos y discusiones con los trabajadores.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, llegó al lugar y busco intermediar con los manifestantes para evitar el choque entre el sindicato y las fuerzas del orden. Luego de esto el sindicato levantó el bloqueo y permitió el pase de la fila de camiones que se encontraban esperando para ingresar a la terminal de carga.

Según informa el citado medio, los trabajadores buscan que el Gobierno reglamente el horario de trabajo y las horas extra dentro del sector, y que exija a las empresas la presentación de información respecto a la sobrecarga laboral para fijar el convenio salarial.

El Suctra señala que no es solamente el aumento de salario lo que está en juego, sino la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de leyes laborales como la de ocho horas y la de negociación colectiva.

"Acá no se puede no cumplir la ley. Ellos saben que no se puede cortar. No podemos hacer lo que ya no se podía por decreto del presidente (Tabaré) Vázquez y ahora por una ley", dijo Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, encargado de supervisar el accionar policial en el puerto.

A su vez, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo al noticiero que la intervención de la Policía se hizo al cumplirse el plazo de diez minutos que dio Fiscalía para levantar el bloqueo.

Fuentes de Fiscalía dijeron a Montevideo Portal que la fiscal de Flagrancia de 7mo Turno, Silvia Naup, que estaba de turno en la zona 1 (que abarca el puerto), dio la orden de que se notificara a los manifestantes que debían cumplirse con todos los derechos, es decir, que ellos tenían derecho a manifestarse, amparados en el libre ejercicio de la libertad de expresión y de reunión, pero que debían permitir también el acceso al puerto, el derecho de libre circulación de las personas que querían ingresar a trabajar.