Camionero alegó “punto ciego” en mortal accidente, pero video mostró algo más

La infortunada mujer fue atropellada por un camión del servicio de recolección de basura, cuyas pesadas ruedas la aplastaron.

Según informa el medio local Portal Manaus Noticias, el conductor del camión declaró que no notó la presencia de la mujer porque se situó en un “punto ciego”, fuera del campo de los espejos retrovisores. Sin embargo, los registros de las cámaras de vigilancia apuntan a que varios factores podrían haber incidido en el triste desenlace.

Por una parte, la joven caminaba con un quitasol, elemento que pudo obstaculizar su visión. Asimismo, el registro muestra que la caminante pasa de la acera a la calzada, dada la estrechez y las malas condiciones de la senda peatonal.

En contrapartida, en el video también se aprecia que una de las piezas de sujeción del tanque de combustible se había soltado, y sobresalía notoriamente. En la grabación queda claro que es esa pieza metálica la que engancha a la joven y la arrastra debajo del vehículo.

El accidente causó gran conmoción entre los vecinos de Jutaí, que piden mejoras en la señalización y vigilancia del tránsito, especialmente en vías estrechas y con mucho tránsito peatonal.

"Debemos ser más cuidadosos en el tráfico urbano. Accidentes como este podrían evitarse con medidas de seguridad básicas", dijo un residente que presenció la tragedia, en declaraciones recogidas por Portal Norte.

Los expertos destacan la importancia de prestar especial atención al cruzar calles y esquinas, así como la necesidad de capacitación de conductores e inspecciones de vehículos pesados, especialmente en ciudades pequeñas como Jutaí, donde la infraestructura urbana aún es limitada.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD