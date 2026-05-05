Camión intentó ingresar a ruta 8, pero chocó con una moto; una mujer murió

Montevideo Portal
Una mujer murió este martes tras un siniestro de tránsito entre una moto y un camión en la intersección de Ruta 8 y Miguel Estévez, en la zona de Punta de Rieles (Montevideo).
El camión circulaba por la calle Miguel Estévez y, al intentar incorporarse a Ruta 8, impactó contra la motociclista, que se dirigía hacia el centro de la capital. La mujer, que era la única ocupante del vehículo, falleció en el lugar a raíz del choque.
La víctima, que llevaba casco, es una joven que, hasta el momento, no ha sido identificada, informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal.
Tras el impacto, el camión quedó atravesado sobre la ruta, lo que obligó a implementar desvíos en la circulación vehicular. En la zona trabajan efectivos de Policía Caminera y Policía Científica.
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