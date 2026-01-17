Policiales

Caminera advirtió a la población por posibles estafas usando el nombre del organismo

Montevideo Portal

Policía Caminera emitió un comunicado este sábado en el que asegura que, desde el organismo, no pide dinero para campañas. Esto, luego de que se constatara que hay personas que utilizan el nombre de Caminera para realizar maniobras fraudulentas.

“La Dirección Nacional de Policía Caminera informa que no está realizando NI autorizando ninguna campaña de recolección de fondos, donaciones económicas, rifas solidarias ni solicitudes de dinero”, indican.

Además, advirtieron que se detectaron cuentas y personas que, a través de redes sociales y WhatsApp, utilizan de forma fraudulenta el nombre, el logo y las imágenes de la unidad para solicitar donaciones bajo supuestos fines solidarios.

“Esto es completamente falso y constituye un delito”, sentencia el comunicado.

Montevideo Portal