Cambios en tránsito y transporte por la vía blanca de Reyes en 8 de Octubre

En el marco de la tradicional vía blanca de Reyes, que se realiza cada año en Av. 8 de Octubre, la Intendencia de Montevideo informó que habrá importantes cortes de tránsito y desvíos de líneas de transporte colectivo, desde la mañana del lunes 5 de enero hasta el mediodía del martes 6.
La actividad se desarrolla entre bulevar José Batlle y Ordóñez y la calle Larravide, por lo que el tránsito se verá afectado en gran parte de la zona.
Cortes de tránsito
- La pintura de los puestos de la feria se realizará los días viernes 2 y sábado 3 de enero de 22:00 a 04:00.
- El lunes 5 de enero, a partir de las 11:00 horas, se cortará el tránsito en Av. 8 de Octubre, desde Bv. Batlle y Ordóñez hasta Larravide.
- Hasta las 16:30, los cruces de Comercio, Gobernador Viana y Larravide permanecerán habilitados.
- Luego del corte total, Larravide quedará como única vía de emergencia, con acceso permitido a residentes.
- El tránsito volverá a la normalidad el martes 6 de enero a las 12:00, tras culminar la limpieza.
La operativa estará coordinada entre el Servicio de Inspección de Tránsito de la IM y la Policía de Tránsito.
Cambios en el transporte colectivo
Los desvíos de ómnibus comenzarán a las 10:00 del lunes 5 de enero y se aplicarán a diversas líneas urbanas y suburbanas. A continuación, los recorridos modificados por grupo:
Líneas 100, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 115 y suburbanas
- Hacia afuera: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Castriz > 8 de Octubre.
- Hacia el centro: Av. 8 de Octubre > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > 8 de Octubre.
Suburbanas e Interdepartamentales (hacia el Centro)
- Av. 8 de Octubre > Joanicó > L.A. de Herrera > 8 de Octubre.
Líneas 105, 109, 546
- Hacia afuera: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Pan de Azúcar.
- Hacia el Centro: Cno. Carrasco > 20 de Febrero > 8 de Octubre > Joanicó > Crocker > Bv. Batlle y Ordóñez > 8 de Octubre.
Línea 174
- Hacia Saint Bois/Aviación: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Gdor. Viana.
- Hacia el Centro: Comercio > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez.
Línea 2
- Hacia Saint Bois: Gdor. Viana > Joanicó > Crocker > 8 de Octubre.
- Hacia Portones: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.
Líneas 300, 316, 404
- Hacia afuera: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Castriz.
- Hacia el Centro: Av. 8 de Octubre > Joanicó > Crocker > 8 de Octubre.
Línea 405
- Hacia Peñarol: Cabrera > Castriz > 8 de Octubre.
- Hacia Parque Rodó: Av. 8 de Octubre > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.
Línea L40
- Circuito: Larravide > Joanicó > Comercio > Cabrera > Larravide.
Cambios a partir de las 16:30 (corte total)
Con el cierre de intersecciones en Gobernador Viana y Comercio, se suman desvíos para las líneas:
- 144, 174, 405, 538 (hacia Buceo): Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.
- Línea 2 (Saint Bois): Cabrera > Gdor. Viana > Asilo > Bv. Batlle y Ordóñez.
- 144 (T. Solís) y 538 (Buceo): Comercio > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.
- 144 y 538 (Cementerio del Norte y Plaza España): Gdor. Viana > Asilo > Batlle y Ordóñez > Rousseau.
- 174 (Aviación): 8 de Octubre > Cabrera > Gdor. Viana > Asilo > Batlle y Ordóñez > Rousseau.
- 141: Cabrera > Gdor. Viana > Asilo > Comercio.
- 405 (Parque Rodó): 8 de Octubre > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.
- L40: Larravide > Asilo > Comercio > Cabrera > Larravide.
En caso de periferia en 8 de Octubre y Joanicó, las líneas desde Camino Maldonado hacia el centro tomarán por Enrique Clay y Avellaneda.
Paradas provisorias
- Por Joanicó: Pan de Azúcar, Félix Laborde, Larravide, Serrato, Comercio, Stagnero de Munar.
- Por Cabrera: F. Sanguinetti, Pernas, Comercio, Plaza Restauración, Félix Laborde, Pan de Azúcar, Villagrán, 20 de Febrero.
Las líneas retomarán su recorrido habitual desde el mediodía del martes 6 de enero.
Horarios del 6 de enero por feriado
Durante el feriado del Día de Reyes, el transporte público tendrá horarios especiales, que se pueden consultar en el sitio del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) y en la app "Cómo ir", seleccionando “Horario especial - Día de Reyes”
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]