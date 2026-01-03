Contenido creado por María Noel Dominguez
Llegaron ya los reyes y eran tres

Cambios en tránsito y transporte por la vía blanca de Reyes en 8 de Octubre

La tradicional feria de Reyes afectará el tránsito y desvíos de ómnibus desde el lunes 5 al mediodía del martes 6 de enero.

En el marco de la tradicional vía blanca de Reyes, que se realiza cada año en Av. 8 de Octubre, la Intendencia de Montevideo informó que habrá importantes cortes de tránsito y desvíos de líneas de transporte colectivo, desde la mañana del lunes 5 de enero hasta el mediodía del martes 6.

La actividad se desarrolla entre bulevar José Batlle y Ordóñez y la calle Larravide, por lo que el tránsito se verá afectado en gran parte de la zona.

Cortes de tránsito

  • La pintura de los puestos de la feria se realizará los días viernes 2 y sábado 3 de enero de 22:00 a 04:00.
  • El lunes 5 de enero, a partir de las 11:00 horas, se cortará el tránsito en Av. 8 de Octubre, desde Bv. Batlle y Ordóñez hasta Larravide.
  • Hasta las 16:30, los cruces de Comercio, Gobernador Viana y Larravide permanecerán habilitados.
  • Luego del corte total, Larravide quedará como única vía de emergencia, con acceso permitido a residentes.
  • El tránsito volverá a la normalidad el martes 6 de enero a las 12:00, tras culminar la limpieza.

La operativa estará coordinada entre el Servicio de Inspección de Tránsito de la IM y la Policía de Tránsito.

Cambios en el transporte colectivo

Los desvíos de ómnibus comenzarán a las 10:00 del lunes 5 de enero y se aplicarán a diversas líneas urbanas y suburbanas. A continuación, los recorridos modificados por grupo:

Líneas 100, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 115 y suburbanas

  • Hacia afuera: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Castriz > 8 de Octubre.
  • Hacia el centro: Av. 8 de Octubre > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > 8 de Octubre.

Suburbanas e Interdepartamentales (hacia el Centro)

  • Av. 8 de Octubre > Joanicó > L.A. de Herrera > 8 de Octubre.

Líneas 105, 109, 546

  • Hacia afuera: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Pan de Azúcar.
  • Hacia el Centro: Cno. Carrasco > 20 de Febrero > 8 de Octubre > Joanicó > Crocker > Bv. Batlle y Ordóñez > 8 de Octubre.

Línea 174

  • Hacia Saint Bois/Aviación: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Gdor. Viana.
  • Hacia el Centro: Comercio > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez.

Línea 2

  • Hacia Saint Bois: Gdor. Viana > Joanicó > Crocker > 8 de Octubre.
  • Hacia Portones: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.

Líneas 300, 316, 404

  • Hacia afuera: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Castriz.
  • Hacia el Centro: Av. 8 de Octubre > Joanicó > Crocker > 8 de Octubre.

Línea 405

  • Hacia Peñarol: Cabrera > Castriz > 8 de Octubre.
  • Hacia Parque Rodó: Av. 8 de Octubre > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.

Línea L40

  • Circuito: Larravide > Joanicó > Comercio > Cabrera > Larravide.

Cambios a partir de las 16:30 (corte total)

Con el cierre de intersecciones en Gobernador Viana y Comercio, se suman desvíos para las líneas:

  • 144, 174, 405, 538 (hacia Buceo): Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.
  • Línea 2 (Saint Bois): Cabrera > Gdor. Viana > Asilo > Bv. Batlle y Ordóñez.
  • 144 (T. Solís) y 538 (Buceo): Comercio > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.
  • 144 y 538 (Cementerio del Norte y Plaza España): Gdor. Viana > Asilo > Batlle y Ordóñez > Rousseau.
  • 174 (Aviación): 8 de Octubre > Cabrera > Gdor. Viana > Asilo > Batlle y Ordóñez > Rousseau.
  • 141: Cabrera > Gdor. Viana > Asilo > Comercio.
  • 405 (Parque Rodó): 8 de Octubre > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.
  • L40: Larravide > Asilo > Comercio > Cabrera > Larravide.

En caso de periferia en 8 de Octubre y Joanicó, las líneas desde Camino Maldonado hacia el centro tomarán por Enrique Clay y Avellaneda.

Paradas provisorias

  • Por Joanicó: Pan de Azúcar, Félix Laborde, Larravide, Serrato, Comercio, Stagnero de Munar.
  • Por Cabrera: F. Sanguinetti, Pernas, Comercio, Plaza Restauración, Félix Laborde, Pan de Azúcar, Villagrán, 20 de Febrero.

Las líneas retomarán su recorrido habitual desde el mediodía del martes 6 de enero.

 Horarios del 6 de enero por feriado

Durante el feriado del Día de Reyes, el transporte público tendrá horarios especiales, que se pueden consultar en el sitio del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) y en la app "Cómo ir", seleccionando “Horario especial - Día de Reyes”