Cambios en tránsito y transporte por la vía blanca de Reyes en 8 de Octubre

En el marco de la tradicional vía blanca de Reyes, que se realiza cada año en Av. 8 de Octubre, la Intendencia de Montevideo informó que habrá importantes cortes de tránsito y desvíos de líneas de transporte colectivo, desde la mañana del lunes 5 de enero hasta el mediodía del martes 6.

La actividad se desarrolla entre bulevar José Batlle y Ordóñez y la calle Larravide, por lo que el tránsito se verá afectado en gran parte de la zona.

Cortes de tránsito

La pintura de los puestos de la feria se realizará los días viernes 2 y sábado 3 de enero de 22:00 a 04:00.

de la feria se realizará los días viernes 2 y sábado 3 de enero de 22:00 a 04:00. El lunes 5 de enero, a partir de las 11:00 horas , se cortará el tránsito en Av. 8 de Octubre , desde Bv. Batlle y Ordóñez hasta Larravide.

, se cortará el tránsito en , desde Bv. Batlle y Ordóñez hasta Larravide. Hasta las 16:30 , los cruces de Comercio, Gobernador Viana y Larravide permanecerán habilitados.

, los cruces de Comercio, Gobernador Viana y Larravide permanecerán habilitados. Luego del corte total, Larravide quedará como única vía de emergencia , con acceso permitido a residentes.

, con acceso permitido a residentes. El tránsito volverá a la normalidad el martes 6 de enero a las 12:00, tras culminar la limpieza.

La operativa estará coordinada entre el Servicio de Inspección de Tránsito de la IM y la Policía de Tránsito.

Cambios en el transporte colectivo

Los desvíos de ómnibus comenzarán a las 10:00 del lunes 5 de enero y se aplicarán a diversas líneas urbanas y suburbanas. A continuación, los recorridos modificados por grupo:

Líneas 100, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 115 y suburbanas

Hacia afuera : Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Castriz > 8 de Octubre.

: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Castriz > 8 de Octubre. Hacia el centro: Av. 8 de Octubre > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > 8 de Octubre.

Suburbanas e Interdepartamentales (hacia el Centro)

Av. 8 de Octubre > Joanicó > L.A. de Herrera > 8 de Octubre.

Líneas 105, 109, 546

Hacia afuera : Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Pan de Azúcar.

: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Pan de Azúcar. Hacia el Centro: Cno. Carrasco > 20 de Febrero > 8 de Octubre > Joanicó > Crocker > Bv. Batlle y Ordóñez > 8 de Octubre.

Línea 174

Hacia Saint Bois/Aviación : Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Gdor. Viana.

: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Gdor. Viana. Hacia el Centro: Comercio > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez.

Línea 2

Hacia Saint Bois : Gdor. Viana > Joanicó > Crocker > 8 de Octubre.

: Gdor. Viana > Joanicó > Crocker > 8 de Octubre. Hacia Portones: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.

Líneas 300, 316, 404

Hacia afuera : Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Castriz.

: Av. 8 de Octubre > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Castriz. Hacia el Centro: Av. 8 de Octubre > Joanicó > Crocker > 8 de Octubre.

Línea 405

Hacia Peñarol : Cabrera > Castriz > 8 de Octubre.

: Cabrera > Castriz > 8 de Octubre. Hacia Parque Rodó: Av. 8 de Octubre > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.

Línea L40

Circuito: Larravide > Joanicó > Comercio > Cabrera > Larravide.

Cambios a partir de las 16:30 (corte total)

Con el cierre de intersecciones en Gobernador Viana y Comercio, se suman desvíos para las líneas:

144, 174, 405, 538 (hacia Buceo) : Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.

: Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio. Línea 2 (Saint Bois) : Cabrera > Gdor. Viana > Asilo > Bv. Batlle y Ordóñez.

: Cabrera > Gdor. Viana > Asilo > Bv. Batlle y Ordóñez. 144 (T. Solís) y 538 (Buceo) : Comercio > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.

: Comercio > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio. 144 y 538 (Cementerio del Norte y Plaza España) : Gdor. Viana > Asilo > Batlle y Ordóñez > Rousseau.

: Gdor. Viana > Asilo > Batlle y Ordóñez > Rousseau. 174 (Aviación) : 8 de Octubre > Cabrera > Gdor. Viana > Asilo > Batlle y Ordóñez > Rousseau.

: 8 de Octubre > Cabrera > Gdor. Viana > Asilo > Batlle y Ordóñez > Rousseau. 141 : Cabrera > Gdor. Viana > Asilo > Comercio.

: Cabrera > Gdor. Viana > Asilo > Comercio. 405 (Parque Rodó) : 8 de Octubre > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio.

: 8 de Octubre > Joanicó > Bv. Batlle y Ordóñez > Cabrera > Comercio. L40: Larravide > Asilo > Comercio > Cabrera > Larravide.

En caso de periferia en 8 de Octubre y Joanicó, las líneas desde Camino Maldonado hacia el centro tomarán por Enrique Clay y Avellaneda.

Paradas provisorias

Por Joanicó : Pan de Azúcar, Félix Laborde, Larravide, Serrato, Comercio, Stagnero de Munar.

: Pan de Azúcar, Félix Laborde, Larravide, Serrato, Comercio, Stagnero de Munar. Por Cabrera: F. Sanguinetti, Pernas, Comercio, Plaza Restauración, Félix Laborde, Pan de Azúcar, Villagrán, 20 de Febrero.

Las líneas retomarán su recorrido habitual desde el mediodía del martes 6 de enero.

Horarios del 6 de enero por feriado

Durante el feriado del Día de Reyes, el transporte público tendrá horarios especiales, que se pueden consultar en el sitio del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) y en la app "Cómo ir", seleccionando “Horario especial - Día de Reyes”