Cambios en el tránsito de 8 de Octubre por la Vía Blanca: cuándo arrancan y cuáles serán

En la víspera del Día de Reyes y siguiendo la tradición, la Vía Blanca vuelve a la avenida 8 de Octubre. Debido a eso, la Intendencia de Montevideo (IM) ya anunció cuáles serán los cambios que habrá en la circulación vehicular de la principal avenida de La Unión.

Antes del corte de la calle, la pintura para los puestos de la feria comenzó este viernes 2 de enero y continuará mañana, sábado 3, en el horario de 22:00 a 4:00 de cada día. En el caso de que se deba desviar en tránsito por ese procedimiento, se hará por la calle Joanicó hacia el centro y por la calle Cabrera hacia las afueras de la capital.

A su vez, a partir de las 11:00 del lunes 5 de enero se cortará el tránsito en 8 de Octubre, entre bulevar José Batlle y Ordóñez y Larravide. Algunos cruces permanecerán habilitados hasta las 16:30 de ese mismo día; estos son: Comercio, Gobernador Viana y Larravide.

“Una vez que se realicen todos los cortes, se mantendrá como único corte de emergencias la calle Larravide. Se permitirá el acceso a vecinos y vecinas de la zona”, indica el comunicado de la IM.

La operativa estará coordinada conjuntamente entre el Servicio de Inspección de Tránsito de la comuna y Policía de Tránsito.

El corte del tránsito se extenderá hasta las 12:00 del martes 6 de enero, cuando está prevista la finalización de las tareas de limpieza en el tramo que operará como peatonal.

Cambios en el transporte colectivo

Las líneas de transporte público comenzarán a desviar a partir de las 10:00 del lunes 5, en el tramo entre bulevar Jose Batlle y Ordóñez y Enrique Clay.

Líneas 100, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 115 y suburbanas:

• Hacia afuera: avenida 8 de Octubre, bulevar José Batlle y Ordóñez, J. A. Cabrera, R. Castriz, 8 de Octubre a su ruta.

• Hacia el centro: Av. 8 de Octubre, Joanicó, Bv. Batlle y Ordóñez, 8 de Octubre, a su ruta.

Líneas Suburbanas e Interdepartamentales (hacia Centro): Av. 8 de Octubre, Joanicó, L. A. de Herrera, 8 de Octubre a ruta.

Líneas 105, 109, 546:

• Hacia afuera: Av. 8 de Octubre, Bv. J. Batlle y Ordóñez, J. A. Cabrera, Pan de Azúcar, a su ruta.

• Hacia el Centro: Camino Carrasco, 20 de febrero, 8 de Octubre, Joanicó, C. Crocker/Batlle y Ordóñez, 8 de octubre a sus rutas.

Línea 174:

• Hacia Saint Bois/Aviación: Av. 8 de Octubre, Bv. Batlle y Ordóñez, J. A. Cabrera, Gobernador Viana a su ruta.

• Hacia el Centro: Comercio, Joanicó, Bv. J. Batlle y Ordóñez, a su ruta.

Línea 2:

• Hacia Sanatorio Saint Bois: Gobernador Viana, Joanicó, C. Crocker, 8 de Octubre, a su ruta.

• Hacia Portones: Av. 8 de Octubre, Bv. J. Batlle y Ordóñez, J. A. Cabrera, Comercio, a su ruta.

Líneas 300, 316, 404:

• Hacia afuera: Av. 8 de Octubre, Bv. J. Batlle y Ordóñez, J. A. Cabrera, R. Castriz, a su ruta

• Hacia el Centro: Av. 8 de Octubre, Juanicó, C. Crocker, 8 de octubre a su ruta.

Línea 405:

• Hacia Peñarol: J. A. Cabrera, R. Castriz, 8 de Octubre, a su ruta.

• Hacia Parque Rodó: Av. 8 de Octubre, Joanicó, Batlle y Ordóñez, Cabrera, Comercio a ruta

Línea L40: Circuito Larravide, Joanicó, Comercio, Cabrera, Larravide.

A partir de las 14:00 comenzará el corte total en las calles Comercio y Gobernador Viana, por lo que desde entonces también desviarán:

• Líneas 144 – 174 – 405 – 538 hacia Buceo: Joanicó, Batlle y Ordóñez, Cabrera, Comercio a ruta.

• Línea 2 (Saint Bois): Cabrera, Gdor. Viana, Asilo, Batlle y Ordóñez a ruta.

• Líneas Línea 144 (T. Solis) y 538 (Buceo): Comercio, Joanicó, Batlle y Ordóñez, Cabrera, Comercio a ruta.

• Línea 144 y 538 (Cementerio del Norte y Plaza España): Gobernador Viana, Asilo, Batlle y Ordóñez, Rousseau a sus rutas.

• Línea 174 Aviación: 8 de Octubre, Cabrera, Gobernador Viana, Asilo, Batlle y Ordóñez, Rousseau a ruta.

• Línea 141: Circuito Cabrera, Gobernador Viana, Asilo, Comercio a su ruta.

• Línea 405 Parque Rodó: 8 de Octubre, Joanicó, Batlle y Ordóñez, Cabrera, Comercio a su ruta.

• Línea L40: Circuito Larravide, Asilo, Comercio, Cabrera - Larravide.

Paradas provisorias

• Por Joanicó, en las esquinas con: Pan de Azúcar, Félix Laborde, Larravide, Serrato, Comercio, Stagnero de Munar.

• Por Cabrera, en las esquinas con: F. Sanguinetti, Pernas, Comercio, Pza. Restauración, Félix Laborde, Pan de Azúcar, Villagrán, 20 de Febrero.

Las líneas retoman su circulación habitual a partir del mediodía del martes 6 de enero.

