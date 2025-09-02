Economía

Cambios en el régimen de franquicias: ¿cómo hacer para no pagar IVA en compras a EE. UU.?

El proyecto de Ley de Presupuesto, presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en la tarde del pasado domingo 31 de agosto ha generado repercusiones y cuestionamientos en el ámbito político y social, sobre todo en cuanto a los cambios introducidos en materia tributaria.

Pero en este punto, uno de los cambios que ha dado más que hablar entre la ciudadanía en general a través de las redes sociales es la modificación del régimen de franquicias vigente.

Actualmente, cada persona física puede acceder a tres compras en el exterior anual por un valor que no exceda los US$ 200 cada una sin ser gravados por dichas transacciones.

El Artículo 619 en la sección Recursos del proyecto de Presupuesto Nacional 2025-2029 establece que, bajo el régimen de envíos postales internacionales, se “contará con una franquicia anual de hasta US$ 800, que quedarán exentas del pago de aranceles”.

Pero, a continuación, se aclara que “las importaciones bajo esta franquicia quedarán sujetas a las disposiciones contenidas” en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es decir, que deberán pagar un IVA del 22%.

Asimismo, se deja sin cambios la posibilidad de que se hagan tres compras por años cuyo valor sumado no exceda el tope establecido de US$ 800.

Sin embargo, en el siguiente artículo, el 620, se detalla que “lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará bajo circunstancias normales”. Y, además, que “en los casos en que haya acuerdos comerciales internacionales que contengan disposiciones específicas en materia de envíos postales internacionales, dichos envíos quedarán sujetos a los términos y condiciones dispuestos en el referido instrumento”.

El único convenio vigente que existe entre Uruguay y otro país que plantea una cierta excepcionalidad es el firmado durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez en 2007 es el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América, mejor conocido como el TIFA.

En este marco, de acuerdo con dicha disposición, en compras de hasta US$ 200 en tiendas con sede fiscal en Estados Unidos no se paga el IVA. Esos US$ 200 computan dentro del total de US$ 800 permitidos por año sin tributos extras.

Esto significa, en caso de aprobarse la redacción del Presupuesto tal y como está ahora, que si un uruguayo quiere comprar un artículo por un valor mayor a US$ 200 y de hasta US$ 800 en Estados Unidos deberá pagar el IVA.

Además, si se hace una compra libre de IVA de menos de US$ 200, este gasto también se descuenta del total de US$ 800 anuales de que dispone cada persona y, además, se está haciendo uso de una de las tres franquicias del año.

