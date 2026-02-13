Cambios en Ambiente: directora de Biodiversidad renunció y asume Verónica Piñeiro

Locales

Montevideo Portal

El Ministerio de Ambiente oficializó un cambio en la conducción de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) tras la desvinculación de Estela Delgado, quien comunicó su decisión al ministro Edgardo Ortuño.

El video podcast Vitamina SEA informó que la renuncia se dio en medio de tensiones internas y del debate por la búsqueda de petróleo en el mar uruguayo.

Diversas fuentes señalaron que su postura crítica frente a la búsqueda de hidrocarburos en zonas sensibles para el ecosistema marino generó fricciones con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, lo que deterioró la relación entre ambos jerarcas, según consignó el citado medio.

En su carta de renuncia, comunicó que deja el cargo para retomar su actividad académica en la Universidad de la República (Udelar). Tras la salida, el Poder Ejecutivo designó a Verónica Piñeiro como nueva directora nacional del área.

Piñeiro es licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias Agrarias por la Udelar. Integró equipos técnicos vinculados a ambiente en Presidencia, fue gerenta de Gestión Ambiental en la Intendencia de Montevideo (y excandidata en las últimas elecciones) y actualmente es vicepresidenta del Frente Amplio.

La discusión de fondo sigue instalada: especialistas consultados advierten que las prospecciones y perforaciones podrían impactar en los ecosistemas marinos y también en sectores como pesca y turismo, y señalan que esas externalidades no estarían plenamente reflejadas en los análisis económicos.

Montevideo Portal