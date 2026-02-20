Cambio de lugar de un busto de Wilson Ferreira causó polémica y aclaración entre blancos

Política

El traslado de un busto de Wilson Ferreira Aldunate que se encuentra en la ciudad de Pando generó un cruce de versiones y una posterior aclaración de dirigentes nacionalistas del departamento canario.

El diputado Juan Pablo Delgado señaló en primera instancia que en el Municipio de Pando “retiraron el busto de bronce de Wilson Ferreira que estaba a la vista del público desde hace años y lo llevaron a un depósito”. Y agregó: “Lamentable hecho. Pediremos su restitución en forma inmediata a las autoridades de la Intendencia de Canelones y del Municipio”.

Ante esto, el concejal blanco Fabián Pérez apuntó que se trataba de un “malentendido”, ya que el busto había sido movido desde el edificio donde estaba hacia la sede del Municipio para “ir preparando” su colocación en la vía pública de Pando.

En diálogo con Montevideo Portal, Pérez dijo que el destino final del monumento será la calle principal de Pando, denominada Wilson Ferreira, en la esquina con Treinta y Tres.

Según explicó, el busto permanecía desde el período pasado en el edificio del Centro de Desarrollo de Pando, pero se trasladó de forma provisoria a la sede del Municipio para preparar un nuevo pedestal, con el objetivo de instalarlo en la vía pública.

Según dijo, este asunto fue conversado de manera informal entre las autoridades del Municipio y hay acuerdo para avanzar con la instalación, y dijo que el tema también cuenta con el aval de la comuna canaria.

“Este miércoles que pasó, lo hablamos extraoficialmente pidiéndole al alcalde darle un poco de celeridad al trámite, porque nosotros queríamos ver si se podía colocar antes de que empezaran las clases, para no complicar el entorno donde se va a colocar. [...] La idea fue que se llevara al Municipio para allí hacerle el pedestal y que fuera colocado; mientras tanto, obteníamos la autorización de la Dirección —de la Intendencia— que corresponde”, señaló el concejal.

Según indicó, el trabajo no podía realizarse en el Centro de Desarrollo —donde permanecía el busto—, ya que desde este jueves comenzaba el relevamiento de cuidacoches de la ciudad y, por el movimiento de personas, se consideró una mejor opción llevar la escultura hacia la sede del Municipio.

“La idea fue tratar de resolver el tema lo más rápido posible”, concluyó.

