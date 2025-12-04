Cambiará frecuencia de semáforos en Giannatassio: tendrán monitoreo y operación remota

Locales

Montevideo Portal

La Intendencia de Canelones informó que a partir del próximo lunes 8 de diciembre cambiará el ciclo de los semáforos ubicados sobre la avenida Giannattasio. Según informó el director general de Tránsito y Transporte del Gobierno de Canelones, Alejandro Alberro, la medida tiene como objetivo mejorar la fluidez del tránsito, reducir detenciones y acortar los tiempos de viaje de los conductores que circulen por la zona.

En particular, señalaron que dicha medida forma parte de un proceso de modernización integral, que incluye la sustitución de antiguos controladores analógicos por sistemas digitales que permiten monitoreo y operación remota. En tal sentido, se llevaron a cabo estudios de flujo en el tramo entre el arroyo Pando y el arroyo Carrasco, y se determinó que en los 19 semáforos que se encuentran en el trayecto, un vehículo puede detenerse hasta 13 veces. Justamente, se buscará reducir el número de detenciones para mejorar la circulación.

Según explicó Alberro, con la reforma se podrá ganar entre 5 y 7 minutos en el tiempo de viaje, dependiendo de la hora del día.

El trabajo será por tramos e iniciará por los cruces de Panamá, Pérez Butler y García Lagos.

“Esa rutina de semáforo se va a ver modificada a partir del lunes”, sostuvo Alberro.

Montevideo Portal