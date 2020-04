Cambadu denuncia que los supermercados “se abastecen en forma sobredimensionada”

Locales

El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas y Autoservicistas del Uruguay emitió un comunicado con respecto al abastecimiento en el contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus.

Cambadu señala que "el comercio de cercanía, tiene la capacidad de abastecer a sus vecinos, de forma eficiente y comprometida, como lo ha hecho a lo largo de la historia, a través de sus diversos formatos, almacenes, autoservicios y supermercados familiares".

Sin embargo, advierten que "a diferencia de lo que se le pide a los consumidores, no sobrestockearse, no comprar más de determinada cantidad de los mismos artículos, este no ha sido el comportamiento que han adoptado las grandes cadenas, abasteciéndose en forma sobredimensionada, de manera tal, que ni sus propios depósitos son suficientes, al punto tal, que camiones parados ofician de depósitos".

"Esto ha hecho, que importadores, fabricantes, proveedores en general, hayan visto su capacidad de producción, envasado y distribución, tremendamente superada", añade el comunicado.

Los almaceneros advierten que "los mayoristas que naturalmente abastecen a los miles de almacenes, autoservicios y supermercados nucleados en Cambadu, carecen de ciertos artículos, dada la mencionada orientación de la misma hacia tres o cuatro grandes empresas del supermercadismo".

"Esto origina, mayores aglomeraciones en pocos puntos de venta, mayores traslados de la población, todo en contra de las medidas de prevención que hoy se deben tener, para disminuir al máximo la difusión de un virus que vino, y no sabemos cuándo se irá", añade el comunicado de Cambadu.

Por último, "Cambadu convoca a proveedores, autoridades y comercio de la alimentación en general a una actitud responsable, y a priorizar el suministro de mercadería hacia el comercio de cercanía".

Montevideo Portal