Cámara de la Construcción preocupada por obstáculos a fideicomisos en tres intendencias

Política

Montevideo Portal

La Cámara de la Construcción está preocupada por la falta de acuerdos políticos existentes en tres departamentos del país, en los que, aunque los gobiernos pretenden aprobar fideicomisos millonarios para obras de infraestructura, no cuentan con los votos suficientes en las juntas departamentales.

El presidente de la Cámara, Diego O'Neill, dijo a Montevideo Portal que los tres departamentos involucrados son Canelones, Río Negro y Rocha.

La intención de los fideicomisos es financiar obras que no están incluidas dentro de los presupuestos de cada intendencia -y que prolongan el período de gestión-, pero a pesar de que cada gobierno cuenta con mayoría absoluta de ediles en la junta, para aprobarse ese tipo de financiamiento se necesitan de mayorías especiales (21 votos) y acuerdos entre oficialismo y oposición.

En el caso de Canelones (gobierno del Frente Amplio) el fideicomiso que se buscar aprobar es por US$ 80 millones, en Rocha (Partido Nacional) por US$ 20 millones y en Río Negro (Partido Nacional) por un valor de US$ 12 millones.

En el departamento del este ya se intentó votar y faltaron cuatro votos. En Canelones hace falta un voto para lograr aprobar el fideicomiso y en Río Negro tampoco se han logrado los acuerdos políticos necesarios entre oficialismo y oposición.

Desde la Cámara entienden que en este "momento es imprescindible contar con inversión pública en obras para reactivar la economía y fundamentalmente generar trabajo".

O'Neill señaló que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de mayo, hay 180 mil uruguayos sin trabajo.

"La inversión pública es fundamental y mucho más para el interior. Estamos saliendo de una pandemia y la situación es dramática para mucha gente. Se están anteponiendo otras cuestiones cuando hay necesidad de invertir y generar trabajo", cuestionó el dirigente gremial, que además destacó el factor derrame que tiene la construcción en la economía.

Según explicó, cada dólar invertido en la construcción se multiplica por cuatro en el total de la economía.

La construcción emplea a unos 46 mil trabajadores en la actualidad y O'Neill piensa que "hay margen para aumentar la cantidad de personas empleadas en el sector" como ya ocurrió en el pasado.

Montevideo Portal