Cámara de Salones de Fiestas asegura que el gobierno muestra “desprecio” por el sector

La Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos (Cusfe) fue creada en octubre pasado y cuenta con más de 150 asociados que se alejaron de la Asociación de Salones de Fiesta del Uruguay (ASFU).

Este domingo Cusfe emitió un comunicado criticando la actitud del gobierno frente al sector, fuertemente afectado por la emergencia sanitaria.

"Gobierno demuestra indiferencia, desprecio y desidia con el sector fiestas y eventos", es el título de la carta dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que le fue remitida a Montevideo Portal.

Cusfe asegura que el gobierno "ha hecho caso omiso" a las pedidos del sector para paliar la situación. "Ya no pedimos que nos dejen trabajar porque somos conscientes de la situación sanitaria que estamos viviendo todos los Uruguayos, aunque hay pruebas suficientes para saber que fiestas clandestinas se siguen realizando sin ningún tipo de protocolos, trazabilidad ni control", dicen.

"Hace ya diez meses que estamos padeciendo este verdadero calvario sin poder trabajar ante la mirada indiferente de un Gobierno, que lo único que le importa es mantener el grado inversor y al cual no le interesa que se sigan fundiendo nuestros emprendimientos, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo, decepcionantemente, no demuestra el mismo desinterés al momento de seguir cobrando aportes y adelantos de una renta que no se genera", critican.

Según Cusfe, la "indiferencia" está demostrada en los apoyos que el gobierno "destinó a otros sectores, desconociendo el rubro, tanto que ni siquiera se menciona en sus declaraciones".

"Pedimos que nos ayuden a no seguir endeudándonos y que no nos agenden reuniones solo para demostrar que son políticamente correctos, si no para comprender nuestra problemática y tratar de buscarle algún alivio posible, viable

a nuestra caótica situación, necesitamos ayuda, respuestas concretas un plan certero. No es justo que años de trabajo, vidas enteras, dedicadas a trabajar para darles momentos de alegría a tantos uruguayos, hoy estén al borde del precipicio y nadie nos dé una respuesta", solicitan.

Ante esta situación, la gremial solicita "una señal del gobierno", y proponen la creación de una mesa de diálogo con un equipo de trabajo que trabaje en la resolución de los problemas.