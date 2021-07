Cámara de Gimnasios: "No existe marco jurídico" para propuesta de Bauzá sobre aforos

Locales

La presidenta de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines, Lourdes Rapalin, dijo a Montevideo Portal que “nadie se comunicó para avisarnos” que clubes y gimnasios deberán ser quienes controlen que todos sus asistentes estén vacunados de forma de aumentar los aforos.

Este jueves, el Secretario Nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, anunció que los centros deportivos que quieran subir el aforo de 45% a 65%, deberán monitorear que “todos los que estén dentro del lugar estén vacunados”.

Rapalin dijo que a diferencia de lo que se puede pretender en una cancha de futbol o espectáculo deportivo, donde se puede poner condiciones, “los gimnasios son empresas privadas que cobran por dar un servicio y no exigen ciertas condiciones”.

“Nosotros hoy no podemos salir a decirle a la gente que tiene que estar vacunada. Nosotros tratamos de colaborar, por supuesto, porque sabemos que la vacuna es salud y estamos trabajando en prevención y tratando de colaborar al máximo”, afirmó, añadiendo que “no existe un marco jurídico que diga que tenemos que obligar a la gente a que este vacunada, como tampoco podemos obligar al personal, no tenemos una cobertura jurídica en base a eso”.

“En la teoría está todo bárbaro, pero en la práctica no creemos que esto se a aplicable”, dijo Rapalin, sosteniendo que “se está limitando un derecho al trabajo”.

“Sabemos que el gran índice de la población que hace uso de este tipo de servicio está vacunado. Lo sabemos y nosotros mismo hemos promocionado y hemos motivado a la gente a que se vacunara. Pero una cosa es sugerirlo y trabajar y otra exigirlo. No, la postura de CUGA es que no nos parece correcto. No nos parece correcto si no tenemos un marco jurídico que nos ampare”, sostuvo.

La presidenta de CUGA dijo que mantienen comunicaciones constantes con la secretaría de Presidencia y con el Ministerio de Salud Pública y que los “sorprendió muchísimo” las declaraciones de Bauzá porque no hubo ninguna información oficial. “Pero bueno, eso fue algo que dijo, no sabemos que es lo que va a pasar”, dijo.

