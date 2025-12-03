Locales

Calor y el “peor día”: el aviso de MetSul y la advertencia de un meteorólogo para Uruguay

Montevideo Portal

El observatorio meteorológico MetSul emitió un aviso en el que asegura que este fin de semana se espera “el primer episodio de calor extremo” en la región. En el sur de Brasil, Río Grande del Sur, está previsto que las máximas alcancen los 40 °C.

El aumento de la temperatura se da por una “masa de aire muy caliente” que se apoderará del sur de Brasil y tendrá consecuencias en departamentos del norte de Uruguay, como Cerro Largo, parte de Rocha, Rivera y Artigas.

Esto, según había adelantado el meteorólogo Nubel Cisneros, estaba previsto. Además, el fenómeno llegará también a territorios del litoral del país. En el área metropolitana, en tanto, se esperan máximas de algo más de 30 °C.

Sin embargo, luego de varios días de calor y ascenso de temperaturas sostenidos, se espera que la masa de aire caliente impacta con una masa de aire frío. Esto provocará consecuencias a nivel de lluvias y tormentas.

En meteorólogo Mario Bidegain indicó que a partir del lunes el tiempo comenzará a desmejorar, pero aseguró que el “peor día” será el martes. Las tormentas serán acompañadas por rachas de viento que podrían superar los 40 kilómetros por hora.

El mal tiempo comenzará sobre el norte y litoral, pero con el paso del tiempo las lluvias alcanzarían el resto del país.

El experto dijo que se dará una situación sinóptica en Uruguay. “Habrá que hacer seguimiento de estos pronósticos, pues puede haber cambios”, añadió en diálogo con Montevideo Portal.

