Calendario escolar 2026: qué días empiezan las clases y cuándo son las vacaciones

Montevideo Portal

eEl calendario de actividades para el año lectivo 2026 está próximo a su inicio tanto en la educación pública como en los centros privados.

Mientras algunos colegios pautaron el inicio de clases en educación inicial en diferentes días de la próxima semana, de acuerdo con el calendario de la Administración Nacional de Educación Público, el comienzo de cursos en el sistema público será desde el 2 de marzo en Inicial y Primaria.

Con respecto a Secundaria, en los liceos públicos, los estudiantes de 7º grado de Educación Básica Integrada (EBI) del plan 2023 iniciarán las clases el 2 de marzo, mientras que los alumnos de 8º y 9º grado del mismo plan lo harán el 3 de marzo.

En cuanto a todas las propuestas y grados de los planes 2009, 2012, 2013 y 2016 de Educación Básica, estos comenzarán el 2 de marzo. Lo mismo aplica para los estudiantes de Educación Media Superior.

En lo que refiere a UTU, los alumnos correspondientes al 1º módulo del plan 2021 de Formación Profesional Básica (FPB), el 1º plan 2025 de FPB, el 1º módulo del plan 2010 Rumbo, el 7º plan 2023 de Educación Básica Integrada (EBI), y el 1º plan 2025 de Educación Media Básica Tecnológica (EMBT) empezarán el lunes 2 de marzo. Lo mismo aplica para los estudiantes del 1º año de Educación Media Superior (EMS) en todas sus modalidades incluyendo FINEST.

El martes 3 de marzo darán inicio las clases de los estudiantes del 8º y 9º plan 2023 de EBI, del 3º módulo del plan 2021 FPB, y del 2º año de EMS en todas las modalidades. Por último, los alumnos del 3º año de EMS en todas las modalidades lo harán el miércoles 4 de marzo.

Las vacaciones

Según el calendario de ANEP, en Inicial y Primaria las vacaciones de invierno serán desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio. Por su parte el receso de primavera se extenderá del lunes 21 hasta el viernes 25 de setiembre. El cierre del año lectivo para Inicial y Primaria está previsto para el viernes 18 de diciembre.

Los estudiantes de Secundaria y de UTU tendrán sus vacaciones de invierno del 29 de junio al 3 de julio, y su receso de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre.

