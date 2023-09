Calabria: la “única certeza” del FA en las próximas elecciones “es aumentar impuestos”

Política

El exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior Luis Calabria, actual dirigente político del sector D Centro del Partido Nacional, se refirió a las próximas elecciones y analizó cómo se presentarán. En este sentido, aseguró que en este tipo de instancias suele decirse que la elección es “entre continuidad o cambio”, pero consideró que eso es en realidad “la consecuencia”.

“En realidad, la gente no decide que continúe este o que venga el otro. No, decide en función de que quiere mejorar, que quiere superarse y entonces lo que va a estar en juego son las credenciales que tenemos unos y otros respecto a si podemos proponer mejorar o no. Si creen o no en esa promesa”, dijo, en diálogo con Se arregla el mundo de FM Hit.

En esta línea, Calabria consideró que será más sencillo para quienes actualmente están ejerciendo el gobierno porque se van a poder mostrar “las credenciales” de que hicieron lo que prometieron, manteniendo la visión crítica de que se puede mejorar las cosas que deben mejorar. Será, según dijo, “desde el activo de haber hecho las cosas bien” y de “hacer las transformaciones” que prometieron.

Por otra parte, opinó que el Frente Amplio va a tener que despejar muchas incertidumbres, por ejemplo, qué hará con la reforma educativa: “¿La va a tirar abajo?”, se preguntó Calabria, quien agregó: “¿Con la reforma de la seguridad social qué va a hacer? ¿Con todas las transformaciones que hemos hecho qué va a hacer? ¿Las va a tirar abajo? ¿Va a derogar todo lo que era la LUC con todas las mentiras que dijeron en la campaña?”.

A continuación, el exjerarca del Interior dijo que hay una única certeza que genera el FA y que eso está escrito en sus bases programáticas en el programa de gobierno que presentaron semanas atrás.

“En la página 24 en el numeral 903 dicen que van a hacer una transformación del sistema tributario y en el 904 dice que van a fortalecer la imposición a la renta y al patrimonio. O sea que van a aumentar impuestos, que es la receta que han hecho siempre”, señaló.

“En bonanza han aumentado impuestos. Este gobierno que tuvo que afrontar cinco crisis bajó impuestos, cumplió esa promesa, y el FA la única certeza que está generando (y la escribieron) es que van a aumentar impuestos”, concluyó.