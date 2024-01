Caja de Profesionales alerta por fraudes que ofrecen descuentos en cuotas a afiliados

Policiales

La Caja de Profesionales Universitarios (Cjppu) alertó este martes, en un comunicado, sobre intentos de fraudes contra algunos afiliados de la institución a través de correos electrónicos que han sido enviados en nombre del organismo.

“En el día de hoy, martes 23 de enero de 2024, hemos detectado un intento de fraude contra algún afiliado del instituto. Se trata de un correo electrónico que ha sido enviado a afiliados, ofreciendo un descuento por pago de la anualidad de aportes, con un 10% de descuento, y dando un link de pago”, comunicó el gremio de profesionales.

Y agregó: “La Caja de Profesionales Universitarios no tiene ningún plan de esta índole. La Cjppu alerta y llama a los afiliados que reciban el correo a que no ingresen al link y no realicen pagos por el link indicado. Notifiquen a la Cjppu enviando copia del correo recibido a la siguiente casilla de correo: consultas@cjppu.org.uy”.

Según informó el Directorio, la denuncia fue realizada en Delitos Informáticos, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y se alerta a los afiliados para que no caigan en el fraude.

