Caja Profesional: ingenieros impulsan a Richard Hobbins con foco en bajar aportes

En el marco de las elecciones de la Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU), que se celebrarán este miércoles, la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) y el Colegio de Abogados impulsaron la candidatura del ingeniero Richard Hobbins, un postulante que busca instalar su nombre con un eje central: “reducir la tasa de aportación” para beneficiar a los activos y a la Caja.

Hobbins es ingeniero industrial mecánico egresado de la Universidad de la República (Udelar), con un posgrado en Economía. También cursó el programa de desarrollo directivo IEEM y Kellogg Northwestern, además de estudios de Six Sigma INGD en Brasil, Big Data en la Universidad de Navarra y gestión de la innovación LSQA. Actualmente preside CESCOS e integra la Asociación de Ingenieros del Uruguay (AIU).

Para estas elecciones, la Lista 10 presenta varias propuestas que buscan ofrecer soluciones a la Caja en los próximos años. Para Hobbins, la principal preocupación es “el aumento muy significativo de la tasa de aportación progresiva a los activos que estableció el gobierno este año”.

“Vamos a priorizar su atenuación apelando al inciso del artículo 58, que se incorporó a la legislación por sugerencia nuestra. La tasa a los activos se puede reducir si las reservas de la institución se encuentran en buen nivel. Es nuestra prioridad porque entendemos que es lo mejor para los activos y para la Caja”, indicó.

Sobre la carrera de categorías y la actual tasa de aportación, el candidato afirmó que su nivel “hace que no resulte atractivo progresar en la carrera y desincentiva a los profesionales que tienen la posibilidad de declarar no ejercicio liberal”. A su juicio, esta situación “desfinancia a la Caja y desprotege a los profesionales”.

Hobbins consideró además que la “estabilidad financiera debe basarse en la recuperación del artículo 71, la incorporación de nuevas profesiones, el neteo del IASS y una mayor eficiencia en la gestión y fiscalización”.

La Asociación de Ingenieros espera tener un papel destacado en esta instancia. “Estamos en condiciones de aportar eficiencia en la gestión de la institución y capacidad de negociación con el gobierno; son dos pilares fundamentales para la evolución que necesita la Caja”, sostuvo.

De cara a la elección, la Lista 10 entiende que su planteo ofrece una contribución concreta al debate sobre la sostenibilidad de la CJPPU. AUDU señala que la postulación de Hobbins apunta a sumar capacidad técnica y experiencia para avanzar en soluciones que beneficien a los profesionales.

