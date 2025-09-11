Política

Caetano sobre críticas: “La idea de que yo soy un operador es una cosa tan increíble”

Después de haber estado en el medio de una polémica generada por su admitido error en dichos sobre el lugar que ocupaba el colorado Fructuoso Rivera el 25 de agosto de 1825, Gerardo Caetano habló sobre cómo recibe las críticas, se reconoció como “un hombre de izquierdas, en plural” y dijo por qué no aceptó presidir el Frente Amplio (FA) cuando el expresidente José Mujica propuso su nombre en 2007.

“Yo nunca he ocultado el origen de mis ideas y siempre lo he resuelto de esta manera: yo soy un hombre de izquierdas, en plural. ¿Por qué en plural? Porque hay distintas izquierdas”, dijo el historiador en diálogo con Seré curioso (VTV).

Caetano explicó que su definición tiene que ver con la variedad de corrientes dentro de la izquierda. Por ejemplo, dijo que “nunca” ha sido marxista y hay una izquierda que sí lo es.

En ese sentido, el historiador dijo que tiene una matriz cristiana y que admira el primer batllismo, porque considera “que es la gran tradición uruguaya”. “Pero también soy admirador de muchos aspectos de la política internacional que supo construir el herrerismo, porque el Partido Colorado era panamericanista, y yo no lo soy”, agregó.

Caetano sostuvo que recoge “legados de muchos lugares, incluso del batllismo y propuestas en política internacional que vienen de otros lugares”. “La traducción de eso en el terreno político partidario… Obviamente, hoy en el Uruguay hay dos espacios: uno está en la izquierda y el otro en la derecha”, dijo en relación al FA y la Coalición Republicana.

Al ser consultado sobre si le influye que lo encasillen en la izquierda y lo usen como argumento en situaciones como la del error del Día de la Declaratoria de Independencia, Caetano dijo que le afecta la idea de que es un “operador”.

“Una cosa tan increíble. A mí no me afecta ser de izquierdas, porque no soy de derechas. Yo no voy a votar a las derechas, pero mi voto no se transforma en una filiación político partidaria”, expresó.

En ese momento, el historiador afirmó que hay personas que lo odian. “Hay un grupo, ubicado en las derechas y en los partidos que formaron parte de la coalición multicolor, que me odia”, expresó en diálogo con Radio Sarandí.

Según Caetano, “es un grupo”. “Pero es evidente porque, ante cada intervención, sea sobre el tema que sea, viene una catarata. Yo pienso que me odian, por supuesto, no cabe duda”, enfatizó.

De todas maneras, dijo que a esas personas les agradece. “En verdad esos agravios no hacen más que confirmarme en el rumbo y, al mismo tiempo, me transfieren un poder que no quiero, que no tengo. Yo no me creo tan importante. No creo que lo que diga o deje de decir marque tanto”, apuntó.

“Esa gente que tanto me odia, en verdad me hace separar la paja del trigo y me hace más convencido de esta idea que he tenido de decir, con documentos y con preguntas, lo que pienso”, expresó.

También indicó que está “considerando” con “mucha seriedad” abandonar la Comisión del Bicentenario. “No voy a acompañar una comisión que está para transgredir la dignidad de los hechos del proceso”, concluyó.