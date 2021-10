Cae el acuerdo entre Supra y TCP por el conflicto en el puerto

Economía

Desde la empresa criticaron que los trabajadores no hayan firmado el convenio ni manifestaran “interés” en hacerlo.

El pasado 12 de octubre, tras cinco días de actividad suspendida en el puerto de Montevideo, el Sindicato Único Portuario y Afines (Supra) y la empresa belga Katoen Natie (accionista mayoritario de Terminal Cuenca del Plata —TCP—) llegaron a un acuerdo que puso fin al conflicto entre ambos.

Sin embargo, cuando parecía que todo estaba cerrado y pronto para pasar página, se abrió un nuevo capítulo en las relaciones laborales de ambos actores.

El pacto estaba sujeto a la ratificación de la asamblea de trabajadores y la gerencia general de TCP. Sin embargo, luego de la firma del convenio pero previo a que se diera esta asamblea, desde el Supra se solicitó al Ministerio de Trabajo (MTSS) y a TCP que si la empresa no asumía un compromiso adicional “no presentarían el convenio firmado”, según supo Montevideo Portal.

La nueva exigencia consistía en otorgar 18 jornales asegurados a otros cuatro empleados de la plantilla. TCP se comprometió a acceder al planteo una vez el convenio colectivo fuera ratificado por la asamblea.

“Si bien inicialmente Supra comunicó al MTSS y a TCP que la asamblea de trabajadores aprobó el convenio colectivo, cuando se fue a firmar (incluyendo un numeral que reflejara el compromiso asumido por TCP de otorgar los jornales a los cuatro empleados), el sindicato no firmó el convenio colectivo. Como saben, el motivo fue que el Supra pretendió incluir un cambio en el contenido del convenio colectivo que se había acordado y que excedía el compromiso asumido por TCP. Nuevamente el sindicato quiso modificar el convenio de manera unilateral, señalando que, si no se accedía a ello, no (lo) firmaría”, criticó TCP en una carta.

Así, hasta este lunes el gremio sindical no ha manifestado su interés en firmar el acuerdo. Por ello, la gerencia general de TCP “no tuvo otra opción que la de no ratificar la propuesta”, indicaron.

La medida fue comunicada a los delegados de Supra en una reunión entre ambos realizada al mediodía.

“Como consecuencia de lo anterior, se deja constancia de que TCP y Supra no arribaron a un acuerdo respecto a los puntos señalados en el acta del día 30 de setiembre de 2021 y, por tanto, queda sin efecto lo establecido” en aquella instancia.

La carta, firmada por el gerente general de Terminal Cuenta del Plata S.A./Nelsury S.A., Vincent Vandecauter, fue dirigida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; al subsecretario de la cartera, Mario Arizti; y al Sindicato Único Portuario, a los señores delegados del Comité de Base del Supra.

