Cada vez más cerca: así avanza el “poderoso” ciclón extratropical que afectará a Uruguay

En departamentos del norte y litoral de Uruguay se vivieron sensaciones térmicas extremas durante este fin de semana, que se prevé que sigan incambiadas por lo menos hasta la madrugada del próximo lunes cuando llegarán las consecuencias de un ciclón extratropical.

Según el observatorio MetSul, se trata de un “poderoso” fenómeno que en el caso de Brasil perdurará por cuatro días consecutivos. Entre lo que conllevará, se esperan tormentas muy fuertes, lluvias excesivas y vientos que superarán los 60 kilómetros por hora.

“Este ciclón, que afectará el sur de Brasil entre lunes y jueves, es inusual en varios aspectos, como la época del año en que ocurre, su formación sobre el continente, su intensidad, su trayectoria errática y su presión excepcionalmente baja”, indica el comunicado del organismo.

En Uruguay, varios meteorólogos prevén que las consecuencias no sean tales como las que prevé el instituto brasileño pero sí coinciden en que las lluvias y los vientos pueden ser de entidad y bastante anómalos para la época del año.

En el territorio nacional la consecuencia será un baja de la temperatura que seguirá hasta el próximo viernes, cuando se espera que el calor vuelve a retomar máximas de entre 25 ºC y 30 ºC.

Sin embargo, en algunos departamentos el ciclón tendrá efectos directos. Precisamente, en Cerro Largo, Artigas, parte de Rocha y Rivera a partir de este lunes el tiempo desmejorará con lluvias que pueden superar los 100 milímetros en algunas localidades.

Sitios especializados como Windy muestran cómo el fenómeno avanza hacia Uruguay y se prevé que ingrese por el sur de Brasil, precisamente por Rivera y Artigas. Dicha web toma el modelo meteorológico GFS y se ve cómo el ciclón tendrá afectaciones sobre todo a partir del martes.

Ventusky, un sitio especializado que toma el mismo modelo, muestra cómo avanzará el fenómeno en las próximas horas.

