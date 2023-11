Cáceres irá este martes al Parlamento para fundamentar su designación a cargo del Codicen

Política

Virginia Cáceres, la elegida por el Poder Ejecutivo para presidir el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tras la renuncia de Robert Silva, comparecerá este martes en el Parlamento ante la Comisión de Asuntos Administrativos para fundamentar su nuevo cargo al frente del organismo.

Tras varias negociaciones entre los partidos de la coalición de gobierno, la oposición y el oficialismo acordaron que la secretaria general del Codicen comparezca en el Parlamento para argumentar por qué cumple con los requisitos para presidir el organismo de la educación.

Ante la negativa del Frente Amplio (FA), la coalición de gobierno apelará a que se vote la venia para que la abogada pueda ocupar el cargo; la bancada de senadores de la oposición tiene previsto no votarla.

El FA entiende que la abogada no cumple con los requisitos necesarios para ocupar ese cargo. Así lo expresó el senador Sebastián Sabini, referente frenteamplista en temas educativos.

Sabini afirmó que “la ley establece que la persona que vaya a ocupar el cargo debe tener trayectoria educativa”, en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

“Según el currículum que nos ha enviado la administración, Virginia Cáceres no cuenta con esas características. Por lo tanto, el Frente Amplio difícilmente acompañe, y diría que no vamos a acompañar esa venia, en el entendido de que no cumple con los requisitos que la propia LUC [Ley de Urgente Consideración] cambió”, dijo Sabini.

“Antes de la LUC teníamos un requisito que tenía 10 años de antigüedad en el sistema educativo. Pero se mantuvo la trayectoria y la formación, características que no cumple Virginia Cáceres”, agregó.

La posición del FA generó la reacción del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y del expresidente del Codicen Robert Silva, que renunció al cargo para ser precandidato por el Partido Colorado.

“La LUC no exige que los miembros del Codicen deban tener formación educativa. En nuestra historia educativa quedará que el Frente Amplio se opuso a la designación de la primera mujer que presidirá el Codicen. En 15 años de gobierno ni lo intentaron. Ahora se oponen”, escribió Da Silveira a través de su cuenta de Twitter.

Silva, por su parte, también señaló que Cáceres “cumple con los requisitos legales, aunque la mayoría del Frente Amplio diga lo contrario”. “Apostamos firmemente a que, luego de la comparecencia de la doctora Cáceres a la comisión del Senado, se haga historia”, afirmó.

¿Quién es Virginia Cáceres?

“Hemos propuesto a la doctora Virginia Cáceres Batalla para que sea la nueva presidenta del Consejo Directivo Central”: así anunciaba oficialmente a su sucesora el ahora precandidato presidencial colorado Silva.

Dentro de filas oficialistas parece haber conformidad y consenso con la decisión tomada por Silva, previa consulta con el líder de su partido, el expresidente Julio María Sanguinetti.

Sin embargo, el senador Sabini manifestó sus reparos a la decisión y en los últimos días cuestionó la falta de experiencia de la abogada en el sistema educativo. Sabini le dijo a La Diaria que le gustaría analizar su currículum antes de darle su visto bueno.

Quien no tardó en responder a estas palabras fue el ministro de Educación, Pablo da Silveira, que escribió a través de X (ex-Twitter): “Se propone una mujer joven para presidir el Codicen y empiezan a saltar los prejuicios”.

A continuación, el jerarca destacó que lo de Cáceres será “un paso histórico”. En efecto, desde Juan Pivel Devoto (1985-1990) todos los presidentes del ente autónomo han sido hombres. Hasta ahora.

Abogada por la Udelar y diplomada en Género y Políticas de Igualdad por Flacso, la actual secretaria general de ANEP tendrá el desafío de confrontar con los sindicatos docentes que se vienen manifestando en contra de la transformación educativa llevada adelante por el gobierno de coalición desde la sanción de la Ley de Urgente Consideración.

Eso después de recibir la venia del Senado, lo cual está previsto que suceda la semana que viene. Mientras tanto, el interinato lo ejerce el consejero Juan Antonio Gabito.

La mujer que tomará las riendas de la educación pública es parte del núcleo cercano de Silva, pese a no pertenecer a su mismo sector del Partido Colorado. Compartió tareas con él desde 2020, cuando asumió en el Codicen, hasta la renuncia del jerarca.