COVID-19 en Inau: tres centros en aislamiento y 19 niños de entre 5 y 13 años con el virus

El presidente del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau), Pablo Abdala, informó este lunes de nuevos casos de COVID-19 en el organismo. Según dijo, la situación del Inau "no escapa a las coordenadas de la situación en general".

"Evidentemente hay un incremento de los contagios en todo el país, la realidad que todos enfrentamos y que nos interpela y nos obliga a actuar con mucha responsabilidad y en nuestro caso se han dado contagios en distintos lugares", indicó Abdala en declaraciones a Radio Uruguay.

En este sentido, informó que en este momento tienen tres centros en Montevideo con niños afectados con el virus, concretamente en el centro Laureles, centro Luisa Luisi y la Clínica Larrañaga. Este último atiende adultos con discapacidad y que están contagiados con el virus. En cuanto a los niños, el medio anteriormente mencionado indica que son 19 los niños con el virus y tienen un rango de edad de entre cinco y trece años.

"Se están tomando todas las medidas. Está interviniendo el Ministerio de Salud Pública, tenemos varios centros de tiempo parciales, es decir, CAIF, clubes de niños y centros juveniles en el interior que han cerrado su actividad en función de que han surgido contagios. Ayer tuvimos una situación nueva en Lavalleja y otra en Artigas. En todos los casos se está actuando y se están tomando las medidas preventivas con la finalidad de que los contagios y el virus no se propague más allá de lo que ya se ha propagado", agregó.

Consultado sobre el origen del contagio, Abdala dijo que no tenía esa información ya que eso "es un tema que interviene Salud Pública y depende de epidemiología. "Yo no hablaría, por lo que a mí se me asesora en esta materia, no estamos en una situación como la que tuvimos en Inau el mes pasado, que allí sí era un brote que estaba claramente concentrado en el edificio de la calle Piedras y en el edificio de la calle Fernández Crespo y en función de eso teníamos contagios por distintos contactos que se hayan producido, dos o tres por día", explicó.

"Ahora, sin embargo, estamos hablando de situaciones que parecerían estar encapsuladas porque estamos hablando de niños que en los últimos días no mantuvieron mayores contactos que con los propios trabajadores que los cuidan, que son los que ahora están cuarentenados y siendo hisopados. Por supuesto que los niños están atendidos por personal técnico, acompañantes, con todas las precauciones sanitarias y en una especie de burbuja porque a esos centros nadie ingresa y nadie sale mientras se curse la enfermedad por parte de los casos positivos", concluyó.