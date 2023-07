COFE presentó recurso en Presidencia por cambios a licencias médicas y evalúa queja en OIT

Política

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) presentó este lunes en la Torre Ejecutiva un recurso administrativo contra el decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó los cambios en el sistema de licencias médicas para el sector público.

El líder de COFE, Joselo López, dijo en una rueda de prensa que la reglamentación se hizo “sin la negociación colectiva correspondiente”, algo con lo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, discrepó en declaraciones que brindó más temprano en La Charqueada.

Al anunciar que el sindicato acompañó su acción de unas 14 mil firmas, López consideró “necesario presentar el recurso para justamente evitar que este decreto se aplique”.

El sindicalista agregó que será “el primer paso” contra la normativa, a la que criticó por efectivizar “descuentos” en los salarios de los trabajadores.

Otro de los referentes de COFE, Martín Pereira, ratificó que además estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad y evalúa una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pereira dijo que “el gobierno intenta hacer caja con la enfermedad de los trabajadores”.

El texto establece que los empleados mencionados en la regulación tendrán el derecho de tener hasta nueve días hábiles de licencia remunerada al año, destinados a cubrir ausencias intermitentes o consecutivas debido a enfermedad o accidente.

A partir del décimo día, el régimen pasa a ser de subsidio por enfermedad. En ese caso, el pago será del 75% o 100% del salario, dependiendo de las circunstancias particulares, pero algunos beneficios como los sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, los viáticos y las horas extras no estarán incluidos en este pago.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este lunes en una rueda de prensa que “no parece muy lógico que otros ciudadanos tengan un estatus distinto”, en relación a trabajadores públicos y del sector privado.

“Primero, no comparto que no se haya discutido. Y segundo, no sé donde dice que hay que discutirlo. Nosotros podríamos haberlo hecho de un día para el otro. Se ha hablado hasta el cansancio. Esto no es nuevo, tiene por lo menos un año y medio. Lo hablamos con todo. Lo que se puede decir es que no están de acuerdo”, afirmó.

