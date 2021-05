COFE e Intendencia de Canelones lanzan movida solidaria para productores

Locales

Este martes 25 de mayo, a las 10 de la mañana, con la presencia del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, integrantes de su equipo de gobierno y dirigentes de COFE, se realizó el lanzamiento de la cooperación "Canelones te alimenta" y "COFE Solidaria". La actividad se llevó a cabo en la sede de COFE ubicada en 18 de Julio 2152.

Este vínculo tiene la finalidad apoyar a pequeños productores familiares canarios adquiriendo 1000 cajones con productos locales (250 por mes por 4 meses), que COFE entregará solidariamente a funcionarios y funcionarias que estén pasando un momento económico o social complicado.

En ese sentido, Joselo López Secretario General de COFE, dijo que así como el año pasado hicieron una campaña en ollas populares en donde entregaron más de 5 toneladas de alimento, este año, frente a algunos reclamos de los sindicatos filiales de COFE, decidieron centrarse en sus afiliados que en algunos casos también están pasando por situaciones difíciles sin descuidar el apoyo a varias ollas populares.

"Compañeros y compañeras de nuestra confederación también están pasando dificultades porque sus parejas perdieron el trabajo o están en seguro de desempleo o son madres jefas de familia, que están en situaciones muy complicadas y el ingreso en cada uno de los hogares se ha visto muy resentido", explicó López. Por esa razón, en esta oportunidad entendieron que el objetivo central debía ser asistir a los integrantes de COFE que están en situaciones más complejas, ya que a pesar de estar trabajando en la administración pública, los salarios son muy dispares y en algunos casos los ingresos están muy sumergidos.

"A su vez, muchos afiliados a nuestro sindicato son trabajadores tercerizados, como las empresas de limpieza, pero que los salarios son muy magros", expresó el secretario general de COFE.

López aseguró estar "abierto" a realizar acuerdos similares con cualquier otra intendencia. "Esto que nos ofreció la intendencia de Canelones de acercarnos a los productores que sabemos que están pasando por situaciones muy complejas, nos pareció que era ganar-ganar. Por un lado nosotros poder asistir a nuestros compañeros (sin descuidar los apoyos que vamos a dar a las ollas populares), pero también darle la oportunidad a esos productores, que muchas veces no tienen el retorno que deben tener para los alimentos que son de primera calidad, que puedan tener una salida para sus alimentos de estas características", sostuvo el secretario general.

Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que la iniciativa surgió hace algún tiempo y ya lo han hecho con otros sindicatos. El rol de la Intendencia, aclaró Orsi, es facilitar la logística y ser el nexo entre los productores y el sindicato.

"La clave era cómo juntar las dos partes del departamento de Canelones. Lo que hicimos fue poner la logística de los cajones y juntar las partes. No quisimos hacerlo directamente nosotros mismos desde la intendencia porque no nos corresponde", indicó Orsi y explicó que no se trata de una donación, sino que el sindicato "compra el producto a buen precio".

El acuerdo consiste en la compra de 1000 canastas de 20 kilos cada una a productores locales que se van a distribuir en 4 meses. Serán 250 canastas para familias cada mes, y de acuerdo a López, ya tienen los destinatarios en cada uno de los sindicatos que son quienes están en una situación más complejas.

"No necesariamente siempre van a ser los mismos, sino que pueden ir cambiando mes a mes y también vamos a colaborar con algunas ollas populares que viene el invierno y la situación está muy compleja. Algunos de estos cajones van a ir a las ollas populares", contó López.

Estos cajones con 20 kilos de alimentos se abastecen de este grupo de productores locales que venden a un mejor precio sus productos al hacerlo al consumidor final directamente, que si lo hicieran a una gran cadena de distribución. COFE, a través de los sindicatos que confluyen en la Confederación, llegan a esos trabajadores.

Los cajones son hechos en Progreso y contienen huevos producidos en La Paz, zanahorias de San Antonio, morrones de San Bautista, zapallos de Los Cerrillos, cebollas y tomates del santoral, manzanas y limones de El Colorado, papas de Pando, boniatos de Villa Nueva y ajos criollos de Canelón Chico. "Cada pequeño productor pone algo de sí y quien lo recibe, lo hace sabiendo que además de ser un apoyo personal, también está ayudando a que estas familias tengan una mejor recompensa por su trabajo", aseguró el presidente de la COFE, Martin Pereira.

Si bien la iniciativa de COFE Solidaria no es nueva, en el último tiempo han tenido una mayor presencia territorial y social al estar presente en la recepción de donaciones y distribución de canastas en todo el año pasado a familias y ollas populares de barrios como Peñarol, Casavalle y del barrio Don Márquez, entre otras.

"COFE Solidario es una iniciativa que busca continuamente brindar atención y cuidado a personas o instituciones que más lo necesitan. En general tratamos de no publicitar estas iniciativas solidarias, creemos que se deben hacer en forma silenciosa, pero esta vez entendemos que es una forma de incentivar a otras instituciones a formar parte de esta iniciativa tan interesante", aseguró López.