CIDH analizará denuncia de Marcelo Balcedo y Paola Fiege: ¿qué reclaman?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia presentada por los argentinos Marcelo Balcedo y Paola Fiege por presuntas violaciones a los derechos humanos de sus hijos.
Según el planteo, los menores sufrieron “las consecuencias” de los procedimientos, mientras que la Comisión de Refugiados (CORE) es cuestionada por emitir informes con un enfoque técnico y jurídico, dejando de lado la dimensión humanitaria, dijo a FM Gente el abogado de la pareja, Fernando Torres.
El abogado destacó que la Corte recibe entre 200.000 y 300.000 solicitudes al año, pero hasta noviembre de 2025 solo se habían viabilizado 2.731, lo que refleja el bajo porcentaje de casos que prosperan.
La decisión de la Corte marca un paso relevante en la causa, al habilitar la etapa probatoria y la eventual emisión de recomendaciones para los Estados implicados.
