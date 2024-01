CGT argentina emprende primer paro general contra Milei; en Uruguay el Pit-Cnt acompaña

La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical de Argentina, comenzó este miércoles la media jornada de paro general, secundado por partidos políticos y organizaciones sociales, contra las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei.

La convocatoria significa el primer gran pulso entre el sindicalismo argentino y el Ejecutivo encabezado por el libertario.

Con la medida, pautada entre las 12:00 y las 00.00 de este jueves, la principal central sindical del país, de inspiración y orientación peronista, exhibirá su fuerza para protestar contra las reformas impulsadas desde la Casa Rosada, que buscan desregularizar la economía y desarmar la estructura del Estado argentino como se conoce hoy.

En Uruguay, el Pit-Cnt convocó a una movilización “en solidaridad con el pueblo argentino” frente a la embajada argentina en Montevideo, ubicada en Cuareim 1470. A las 13 horas, mientras la calle era cortada por manifestantes, el presidente de la central sindical uruguaya, Marcelo Abdala, ingresó a la legación para entregar una carta con su reclamo, según informa Subrayado.

"Convocamos a todos los sindicatos y a las y los trabajadores para expresar nuestra solidaridad y nuestro rechazo a las medidas antipopulares, que amenazan la vida, los derechos y la libertad de los trabajadores y el pueblo argentino en general", indicó el Pit-Cnt en Twitter.

Aunque el transporte público en Buenos Aires seguirá funcionando hasta las 19:00, lo que da una apariencia de normalidad en las calles de Buenos Aires, decenas de miles de personas están concentradas desde primera hora de la mañana en los alrededores de la Plaza del Congreso, epicentro de la movilización convocada por la CGT.

Tanto la Policía de la Ciudad de Buenos Aires como fuerzas federales participan en el operativo que, según indicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cumplirá el protocolo 'antipiquetes' que implementó su cartera y que, inicialmente, impide que la marcha transcurra cortando el tráfico.

Las reuniones mantenidas entre el sindicalismo y las autoridades locales con el fin de evitar disturbios o altercados llevaron a diseñar un plan para el despliegue de las distintas columnas de las agrupaciones participantes y su llegada al lugar donde la CGT hará su discurso en torno a las 14:30.

Numerosas pancartas de colectivos y banderas argentinas ponen el color a una jornada que, por el momento, transcurre con normalidad.

Es la primera huelga general convocada en Argentina desde el 29 de mayo de 2019, durante el Gobierno del centroderechista Mauricio Macri (2015-2019), bajo cuya gestión hubo cinco. En la gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023), pese a las cifras socioeconómicas que derivaron en un cierre de diciembre con un 211,4 % de inflación anual, la más alta del mundo, superando a Líbano y Venezuela, y un 40 % de pobreza, no se hizo ninguna.

La CGT convocó esta protesta cuando habían transcurrido 18 días de la asunción de Milei como presidente de Argentina, hecho que tuvo lugar el 10 de diciembre.

Ahora, un mes y medio después de aquella fecha, la protesta transcurre centrada en el decreto de necesidad y urgencia (DNU), puesto en vigor el 29 de diciembre y aún bajo amparo judicial en varios puntos, y el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como “ley ómnibus”, que este miércoles obtuvo el aval de las comisiones para pasar al debate en la Cámara de Diputados.

Milei mira todo desde la Quinta de Olivos; los ministros hablan

El presidente argentino pasará la jornada en la Quinta Presidencial de Olivos, según informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, que dijo que Milei y Bullrich se reunirán en algún momento de la jornada para “analizar los acontecimientos”, sin especificar si será en la residencia oficial del mandatario, en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, o en el edificio del Ministerio de Seguridad.

La excandidata presidencial de la coalición Juntos por el Cambio devenida en ministra publicó en su cuenta de Twitter varios videos mostrando la aparente normalidad de la calle, además de un posteo que rezaba: “No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente”.

Bullrich trató a los dirigentes que lideran la protesta de “sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos”, que están “defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente”.

También la canciller, Diana Mondino, usó esa red social para escribir que “el paro no tiene justificación”.

“Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando”, explicó. La titular de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien se encuentra en Paraguay con motivo de una reunión del Mercosur, remató: “No les tenemos miedo”.

