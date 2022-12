CFK: “No voy a ser candidata a nada (…) Esto es un Estado paralelo y mafia judicial”

Internacionales

Montevideo Portal

Minutos después que se conoció la condena a seis años de prisión de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Youtube que replicó en demás redes sociales como Twitter.

En la emisión, la expresidenta confirmó que no será "candidata a nada" en las elecciones de 2023. El veredicto también anunció su inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.

"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 (cuando empezó el Gobierno de Mauricio Macri), a mi casa, a la misma casa de donde salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar al que fuera mi compañero", el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), dijo la también expresidenta.

Desde su despacho del Senado la líder del Kirchnerismo cuestionó el veredicto de la Justicia que la condenó por un delito de corrupción en la concesión de obras públicas durante los gobiernos Kirchneristas, entre 2003 y 2015.

“Esta condena compatriotas no es por las leyes de la Constitución, por las leyes administrativos o por el Código Penal. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema, que yo casi ingenuamente en diciembre de 2019 califique de lawfare. Ahora también he rescatado el concepto de partido judicial, pero esto es mucho más simple. Esto no es ni lawfare ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia. Mafia judicial”, dijo Fernández de Kirchner.

Con base en agencias

Montevideo Portal