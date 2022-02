CAF destinará 130 millones de dólares al puente binacional en Bella Unión

Economía

Una delegación del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), encabezada por su presidente, Sergio Díaz-Granados, se reunió este viernes con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y los ministros de Transporte y Economía, José Luis Falero y Azucena Arbeleche.

Allí, dialogaron sobre el puente binacional entre Bella Unión (Artigas) y Argentina, obra de "mayor importancia en el proceso de coordinar las fronteras en Sudamérica", a entender del jerarca de CAF.

Según declaró a 970 Universal, se avanzó en instrumentos de cooperación técnica para definir el trazado del puente, los puntos exactos de ubicación y su estructura; "en fin, todo lo necesario" para la concreción de este proyecto, manifestó Díaz-Granados.

Esta obra puede llegar a costar alrededor de 130 millones de dólares, estimó la autoridad del banco internacional. Sin embargo, "hay que distribuirlo en proporciones por definir entre dos países", indicó.

Agenda a full

Por otro lado, Díaz-Granados profundizó en qué otros temas se tocaron en la reunión con los jerarcas del Gobierno.

"También hablamos de temas ferroviarios, estamos apoyando el Ferrocarril Central. Queremos también trabajar en la preparación de los documentos y de cooperaciones para revisar la capacidad de carga y de nuevos ramales para el ferrocarril y la parte también de navegabilidad tanto en el río Uruguay como en las lagunas fronterizas con Brasil", señaló.

Otra de las cuestiones que se conversó fue en proyectos de infraestructura, puntualmente en lo que concierne a "proyectos de mejora en asentamientos urbanos". En esta línea, Díaz-Granados aseguró que se está avanzando con el asentamiento Kennedy en particular, para el cual CAF destinó 28 millones de dólares. "La idea es seguir creciendo con una estrategia bien concertada con los intendentes y habitantes para que sea una renovación construida de la mano de todos", sostuvo el presidente del banco.

Consultado respecto a cuánto deberá pagar Uruguay por estos proyectos y cuál es el perfil de deuda a largo plazo, Díaz-Granados explicó que "los perfiles de los créditos varían si son soberanos o no soberanos, si tienen garantía o no y si son del sector privado o no". De esta manera, pueden ir créditos hasta 14 o 18 años, precisó, pero en el caso de Uruguay "Las tasas son competitivas" porque el país "ha hecho bien la tarea y eso está permitiendo mejorar el acceso al crédito".

"Así que vamos también en ese espíritu de que este año logremos tener una estrategia bien consolidada de mejora de asentamientos en Uruguay", concluyó.

