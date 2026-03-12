Bustillo pidió pase en comisión y está trabajando desde febrero con un diputado blanco

Política

El excanciller de la República Francisco Bustillo solicitó un pase en comisión y desde el mes de febrero se encuentra trabajando como asesor de Juan José Olaizola, representante del Partido Nacional por el departamento de Montevideo.

Según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con el propio legislador, Bustillo, que es funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, pasó a trabajar con él luego de que el actual ministro, Mario Lubetkin, aprobara la solicitud.

El excanciller ingresó a la cartera en 1986 y pasó por todos los escalafones hasta llegar al grado de embajador. Fue representante diplomático de Uruguay en Ecuador, Argentina y España hasta que fue designado ministro en 2020, luego de la temprana renuncia del economista Ernesto Talvi a la administración de Luis Lacalle Pou.

Tal como consignó el citado medio, Olaizola planteó la necesidad del asesoramiento de Bustillo dada su expertise en asuntos internacionales y señaló que ya había recibido su orientación durante el tratamiento parlamentario del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El exministro estuvo al frente de la cartera hasta 2023, una vez que se difundieron los chats y los audios con la exvicecanciller Carolina Ache y el exviceministro del Interior Guillermo Maciel acerca de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y los planes para intentar destruir y ocultar la evidencia.

Tras la renuncia a Cancillería, Bustillo fue designado embajador de Uruguay en la oficina de Naciones Unidas en Ginebra y volvió al país tras el cambio de gobierno. El exdirector de Jurídica del ministerio Carlos Mata, quien fue el que llevó el documento con los chats entre Ache y Maciel a la Torre Ejecutiva, también está en pase en comisión, en este caso con el senador nacionalista Carlos Camy.

