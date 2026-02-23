Policiales

Búsqueda intensa: remolcaba a su hijo con una moto de agua, cayó al mar y desapareció

La Prefectura Nacional busca por agua, tierra y aire a un hombre de 43 años que desapareció el pasado domingo en la playa Los Cilindros, cuando remolcaba a su hijo con una moto de agua y cayó al mar.

Según la información oficial, el padre y la madre —que está a salvo— circulaban en su moto de agua, en la que remolcaban a su hijo con un inflable. Perdieron el control y cayeron al agua.

De inmediato, dos guardavidas de la playa se acercaron para asistir a la familia. Uno de ellos rescató a la madre y el otro fue hacia el padre, quien dijo que tenía chaleco salvavidas y pidió que salvaran la moto de agua, que se había alejado por la corriente.

Los guardavidas llevaron la moto de agua hasta la orilla, pero no se dieron cuenta de que el padre hubiera vuelto. Desde entonces, se efectuó la intensa búsqueda para encontrar su paradero.

La primera parte de la búsqueda, que también se desarrollará por Zabala y Pajas Blancas, se dio con condiciones complejas, como “la baja visibilidad nocturna, el fuerte oleaje y los vientos”.

La Prefectura continuará con la búsqueda hasta la puesta de sol de este lunes. En caso de no tener resultados, continuará por tierra en la noche en la faja costera.