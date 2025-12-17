Buscan exponer águila del Graf Spee en isla Gorriti: “Una fuente de atracción turística”

Locales

Montevideo Portal

La excandidata a la Intendencia de Maldonado por el Partido Colorado Teresita Marzano presentó un proyecto que busca que el águila del Graf Spee sea exhibida en la isla Gorriti en Punta del Este.

Según señaló en declaraciones a FM Gente, la presencia de dicha obra representa una “fuente de atracción turística” para los visitantes, lo que favorecería “desde el punto de vista económico a todo el país”. Según remarcó, es una pieza “única en el mundo”.

“Hace más de dos años vengo recopilando material por hobby. Me interesa muchísimo el águila del Graf Spee por cuestiones particulares. El águila estuvo 69 años bajo el mar y además ha estado dos décadas en un cajón en el Ministerio de Defensa”, sostuvo.

“La isla Gorriti tiene muchísimos elementos de la época de la colonia y de los corsarios que están allí, que formarían parte de lo que puede ser un museo a cielo y mar abierto”, agregó.

En particular, su idea es “hacer una obra escultórica donde el águila esté de alguna manera posada en una suerte de barco hecha de metal”. Según Marzano, la obra “no puede estar metida dentro de cuatro paredes” en un museo.



El 20 de diciembre de 1939, el capitán de navío Hans Wilhelm Langsdorff, comandante del acorazado alemán de bolsillo Admiral Graf Spee, se quitó la vida de un disparo en el Hotel Naval de Buenos Aires.

Días antes, tras presentar batalla en el Atlántico a tres buques británicos, el dañado navío germano se vio obligado a recalar en el puerto de Montevideo. Tras infructuosos intentos de reparar su nave, y en la creencia de que varios buques enemigos lo aguardaban aguas afuera —una mentira urdida con habilidad por los servicios de inteligencia del Reino Unido—, Langsdorff decidió hundir la embarcación, cuyo pecio desguazado reposa todavía a escasa distancia de la costa montevideana.

Numerosos tripulantes de la nave quedaron alojados en Uruguay en calidad de refugiados; la mayoría acogidos por familias de origen alemán. Varios se radicaron para siempre en el Río de la Plata.

En 2017 murió el último de ellos, Hans Eubel, quien tras ser repatriado a Alemania regresó a Sudamérica. Vivió primero en Argentina y en la década de 1980 se mudó a Uruguay, donde pasó el resto de su vida.

El 10 de febrero de 2006, se recuperó una enorme escultura de águila de más de dos metros hecha de bronce que estaba colocada originalmente en el espejo de popa del buque.

Montevideo Portal