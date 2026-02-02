Buscan en las aguas de Cabo Polonio a un hombre de 58 años cuya embarcación se dio vuelta

La Prefectura y la Armada Nacional activaron el sistema de Búsqueda y Rescate ante el socorro de un vecino del Cabo Polonio, de 58 años, que es pescador y cuya embarcación fue encontrada por otros colegas, dada vuelta.
Medios del Comando de la Flota y Prefecturas circundantes se dirigen hacia la zona para encontrar al hombre, un reconocido vecino de Rocha. Un guardavidas de Cabo Polonio avistó la embarcación de la víctima y dio aviso a las autoridades competentes.
Los pescadores iniciaron su propia búsqueda mientras desde La Paloma se aproxima una embarcación de la Armada para búsqueda y rescate, que permitirá acercarse mar adentro. Asimismo, la dependencia del Ministerio de Defensa Nacional activó protocolos por tierra y por aire para ubicar al hombre.
Los pescadores lograron retirar la embarcación, pero el hombre no estaba adentro ni sujeto a ella.
