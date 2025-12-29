Policiales

Buscan en Chuy a mujer que se fue sin pagar de comercio: recorría góndolas y quedó filmada

Una mujer es buscada en el Chuy luego de que ingresara a un comercio, guardara varios objetos en una bolsa y se fuera sin pagar.

En videos registrados por las cámaras de seguridad, y de los que dio cuenta el medio local Inf Central, puede verse que una mujer recorre distintas góndolas de un establecimiento comercial.

Las imágenes también muestran los momentos en que toma varios de los productos y los introduce en una de las dos bolsas que llevaba colgadas.

Según el citado medio, el establecimiento comercial está ubicado en la zona céntrica de la ciudad fronteriza, y la mujer se retiró sin pagar ni devolver la mercadería.

Los responsables del local comercial dieron aviso a las autoridades y ahora trabajan para identificar a la mujer.