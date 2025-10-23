Buscan a una mujer que fue vista por última vez el pasado viernes

La Jefatura de Policía de Salto solicita colaboración ciudadana para localizar a una persona que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado viernes.
Se trata de Kimberly Judith Perochena Gelatti, de 26 años, quien vive en la capital departamental y que en los últimos tiempos se encontraba en situación de calle.
La última vez que se la vio, vestía short de jeans, top gris y botas oscuras. También llevaba una vincha en el cabello.
Cualquier información que contribuya a dar con su ubicación puede aportarse por la línea telefónica 911, o en cualquier sede policial.
