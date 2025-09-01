Contenido creado por Gerardo Carrasco
Policiales

Que aparezca

Buscan a una joven que desapareció de su hogar. Un hombre fue interrogado

Sucedió en Maldonado. La mujer padecería depresión

01.09.2025 09:24

Lectura: 1'

2025-09-01T09:24:00-03:00
Compartir en

La Jefatura de Policía de Montevideo emitió en las últimas horas un comunicado en el que solicita colaboración ciudadana para localizar a una persona.

Se trata de Paula Gabriela Albornoz Ayres, de 26 años, quien fue vista por última vez en la mañana del domingo, en las calles José Gervasio Artigas y Biarritz de la capital del departamento.

La joven mide aproximadamente 1.80 y su cabello es castaño oscuro.  Al momento de su ausencia vestía pantalón de jeans, blusa roja con marrón claro, campera negra y botas cortas del mismo color.

En declaraciones a la emisora local FM Gente, familiares de Albornoz refirieron que padece trastorno depresivo. El informe detalla que en la noche del domingo la Policía interrogo a un joven, quien habría sido la última persona en ver a Albornoz antes de su desaparición.

Toda información que contribuya a dar con el paradero de la persona puede aportarse a través de la línea 911 o en cualquier sede policial.



\