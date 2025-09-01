Policiales

Buscan a una joven que desapareció de su hogar. Un hombre fue interrogado

La Jefatura de Policía de Montevideo emitió en las últimas horas un comunicado en el que solicita colaboración ciudadana para localizar a una persona.

Se trata de Paula Gabriela Albornoz Ayres, de 26 años, quien fue vista por última vez en la mañana del domingo, en las calles José Gervasio Artigas y Biarritz de la capital del departamento.

La joven mide aproximadamente 1.80 y su cabello es castaño oscuro. Al momento de su ausencia vestía pantalón de jeans, blusa roja con marrón claro, campera negra y botas cortas del mismo color.

En declaraciones a la emisora local FM Gente, familiares de Albornoz refirieron que padece trastorno depresivo. El informe detalla que en la noche del domingo la Policía interrogo a un joven, quien habría sido la última persona en ver a Albornoz antes de su desaparición.

Toda información que contribuya a dar con el paradero de la persona puede aportarse a través de la línea 911 o en cualquier sede policial.