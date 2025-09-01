Buscan a una joven que desapareció de su hogar. (LOCALIZADA)

La Jefatura de Policía de Montevideo emitió en las últimas horas un comunicado en el que solicita colaboración ciudadana para localizar a una persona.
Se trata de P. G. A. A., de 26 años, quien fue vista por última vez en la mañana del domingo en las calles José Gervasio Artigas y Biarritz, de la capital del departamento.
La joven mide aproximadamente 1,80 y su cabello es castaño oscuro. Al momento de su ausencia, vestía pantalón de jeans, blusa roja con marrón claro, campera negra y botas cortas del mismo color.
En declaraciones a la emisora local FM Gente, familiares refirieron que padece trastorno depresivo.
Posteriormente, la misma radio informó que la joven había sido localizada en buen estado de salud.
