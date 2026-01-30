Buscan a una joven de 20 años que desapareció en Canelones, cerca de Soca

El Ministerio del Interior busca a Oriana María Rivero Villalba, una joven de 20 años que desapareció el pasado 29 de enero en Canelones, en el barrio Parador Fito, próximo a Soca.
Rivero Villalba mide 1,57 metros, pesa 50 kilos y es de complexión delgada. Su cutis es blanco, sus ojos son marrones y su pelo es de color castaño claro.
La joven tiene tatuajes en los dos brazos y en las dos piernas; en una tiene un león y flores y en la otra la cara de una mujer. Tiene una cicatriz en el brazo. La última vez que fue vista vestía una calza gris, una remera azul y Crocs.
Ante cualquier información, la cartera solicita a la población contactarse con los teléfonos 2030 4638 o vía mail al [email protected].
