Buscan a un interno del Comcar que no volvió de la salida transitoria

Policiales

El joven, que cumple pena por rapiña, no regresó a la cárcel en la noche del domingo, tal como estaba acordado.

Te vas para no volver

La Policía busca a un joven de 25 años que no regresó de su salida transitoria en la noche del domingo.



Según informó el Ministerio del Interior, Cristopher Adrián Corbo Rodríguez de 25 años se encontraba recluido en el ex Comcar desde abril de 2013, cuando fue procesado por dos delitos de rapiña.



Actualmente el joven tenía permitido 12 horas mensuales de salidas transitorias bajo tutela. Utilizó el beneficio el domingo 30 pero no regresó al penal a las 20 horas, momento en que debía presentarse nuevamente.



La Policía puso el caso en conocimiento de la Fiscalía, que ordenó su captura y el cierre de fronteras.