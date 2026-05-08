Buscan a un ciudadano ruso radicado en Uruguay que desapareció en Maldonado
Andrei Popovich tiene 66 años y vive en Pirápolis, pero fue visto por última vez en la zona del hospital de la capital fernandina.
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08.05.2026 15:01
El Ministerio del Interior pide la colaboración de la población para ubicar a Andrei Popovich, un ciudadano ruso que fue visto por última vez en la madrugada de este viernes 8 de mayo en Maldonado.
El hombre de 66 años es residente uruguayo y está radicado en la ciudad de Piriápolis. Sin embargo, desapareció en la capital del departamento, en la zona del Hospital de Maldonado.
Popovich vestía un buzo amarillo manga corta, un pantalón gris y championes Crocs negros.
Ante cualquier información, el Ministerio del Interior pide comunicarse con las siguientes líneas de comunicación:
- Llamada gratuita al 911; disponible las 24 horas.
- Llamada a la línea de personas ausentes: 2030 4638.
- Mail a [email protected]
- Presencial en cualquier seccional policial del país.
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