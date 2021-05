Buscan a joven de 21 años desaparecida hace seis meses en La Teja

Policiales

Micaela Ramírez tiene 21 años. Fue vista por última vez el 3 de diciembre del año 2020. Si bien hay una denuncia policial y se activó una investigación sobre la desaparición, "no hay avances en el caso".

Carlos Ramírez, papá de Micaela, dijo a Montevideo Portal que cada tanto pasa por la Seccional 19 en busca de noticias, pero "siempre me dicen que no hay novedades".



"Quede tranquilo que vamos a ir por su casa me dicen, pero por acá nunca vinieron", contó.

Carlos dijo que la última vez que vio a su hija fue en su casa. "Se cambió de ropa y se fue. Ella tenía problemas de adicción, era adicta a la pasta base".

Micaela dejó a dos pequeños, de 2 y 5 años. "Uno de sus hijos está con su padre, el otro, en dependencias del Inau".



"Pedimos a la población que preste atención a su fotografía, y si la ven, por favor, llamen", pidió Carlos.

Cualquier información puede ser aportada al 095 628 834, o en la Seccional más cercana.

