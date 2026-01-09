Buscan a joven con retraso madurativo: la familia perdió contacto hace 20 días

Policiales

Gabina Rodríguez tiene 19 años y reside en la ciudad de Melo. Lleva semanas desaparecida, razón por la que su familia radicó una denuncia policial y pidió colaboración ciudadana para localizarla.

Mari y Silvia, hermanas de la joven, explicaron que esta padece retraso madurativo, y que el pasado 16 de diciembre viajó con una amiga, supuestamente, hacia la ciudad de Chuy.

La joven estuvo en contacto con su familia varios días después de partir, pero luego, la comunicación cesó abruptamente.

“Nos contactó hasta el 19 de diciembre diciendo que estaba bien, pero desde esa fecha no tenemos noticias ni sabemos nada de ella, lo cual es muy raro, porque es una joven muy apegada a su familia y nunca antes salió sola”, refirieron las hermanas a la periodista arachana Silvia Techera.

Cualquier información acerca del paradero de la joven puede aportarse a través de la línea 911 o en cualquier comisaría del país. También está disponible el celular 092 824 717.